Los legisladores demócratas Adam Schiff, Jerry Nadler, Hakeem Jeffries, Zoe Lofgren, Val Demings, Jason Crow y Silvia Garcia actuarán como fiscales en el juicio político contra el presidente estadounidense, Donald Trump, informó hoy la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Today, I have the privilege of naming the Managers of the impeachment trial of the President. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/Y2613Ni3pC

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 15 de enero de 2020