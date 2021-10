Voy a empezar por contarles mi experiencia personal. Me he cortado el pelo yo sola en varias ocasiones. La última vez, lo hice cuando estaba embarazada de 9 meses, muy en contra de los consejos de mis amigas. Me corté el pelo un poco por aquí, otro poquito por allá y como resultado, quedé como una muñeca con flequillo. Naturalmente, les echo la culpa a mis hormonas por cometer tal atropello. Pocas mujeres considerarían cortarse el pelo ellas mismas. Pero para aquellas que tienen que ceñirse a un presupuesto, o simplemente quieren controlar cuánto se les corta, hacérselo una misma es la única alternativa. Pero, aunque puede que les salga bien el corte la primera vez, lo más seguro es que no les quede como esperaban. “Les doy un 10 a las clientas por el esfuerzo y el coraje. Por regla general, los resultados no son muy positivos. Las buenas intenciones pueden salirte caras”, dice el diseñador artístico de Matrix, Robert Santana. Edward Tricomi, copropietario de los salones Warren-Triconi dice que “cortar el pelo es un arte que aprendes, lo vas adaptando hasta que lo haces tuyo. Si no te has pasado años entrenándote, trabajando tus dotes artísticas y aprendiendo como funciona todo, corres el riesgo de hacerte una escabechina”.

Cortarse el pelo es cuestión de confianza Si te aterra ir a la peluquería, cortarte el pelo tu misma quizá sea tu primera inclinación. ¿Quién no ha salido llorando de la peluquería alguna vez? ¡Yo sí! “Ir a la peluquería no es lo mío. Temo que saldré sintiéndome fatal, así que intento evitar ir”, confiesa Claudia Tovar, de 27 años. “Es que no me gusta que otra persona me toque la cabeza. Y tampoco me gusta la charla inevitable”, dice Jennifer Campbell, de 32 años.

Consejos de experto para un gran corte de cabello Volviendo al tema de si se debe cortar el pelo una misma, Santana dice que “siempre hay otra opción que no sea la de cortártelo tú misma”. Hoy en día, la industria de la belleza ofrece multitud de productos que incluyen flequillos postizos, extensiones e incluso pelucas que te ayudan a cambiar de imagen sin tener que meterte con el pelo. Eso sí, intenta no hacerte nada drástico. Si no puedes evitar la tentación de agarrar las tijeras, sigue el consejo del consultor creativo de TouchBack Plus y co-propietario del salón Gemini 14, Kristina Barricelli: “Ten a mano horquillas y otros accesorios para el pelo y prepárate. Si metes la pata, esperar a que crezca es un tostón”. Antes de meterte la tijera, considera las posibles consecuencias. Según Triconi, “La mayoría de la gente que se hace algo al pelo en casa, acaba yendo a la peluquería para que se lo arreglen, al final te acaba costando más tiempo y dinero”.

¿Crees que puedes hacerlo? Si es así, sigue estos consejos facilísimos cortesía de Philip Berkowitz, experto y creador de Philip Botanicals. ¿Su regla de oro? ¡Debes estar sobria! No intentes hacer nada complicado o extremo. Dicho esto, con un poco de práctica podrás cortarte el flequillo en casa, hacerte capas, o cortarte las puntas como una profesional.

Usa tijeras muy afiladas. Si intentas cortarte el pelo con tijeras que no cortan, están sueltas u oxidadas, puedes realmente meter la pata. Si no tienes tijeras de peluquero, usa las tijeras del costurero.

Ponte delante del espejo. Parecerá obvio, pero tienes que ver lo que estás haciendo.

Empieza con el pelo seco y péinate o cepíllate el pelo hasta que esté lo más liso posible. Esto es especialmente importante si tienes el pelo naturalmente rizado. El pelo rizado al secarse, encoge.

Mantén las capas largas y sólo atrévete a recortar más alrededor de la cara. El pelo más corto debería estar delante y llegarte hasta la barbilla o los labios. El resto de las capas deben ser más largas.