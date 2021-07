Cabecear un balón de futbo, los peligros y los daños que causa

¿Cuáles son los efectos de estas anormalidades cerebrales por cabecear?

No hay una edad donde se determine cuándo es o no seguro comenzar o dejar de rematar la pelota. Stock Photo.Sacudir violentamente el cerebro de forma excesiva puede conducir a síntomas cognitivos, incluyendo problemas de memoria, así como trastornos del comportamiento y del estado de ánimo, como la ansiedad y la depresión. Otros síntomas incluyen problemas con el sueño, mareo y dolor de cabeza. Aún no le hemos dado seguimiento a estas anomalías a lo largo de los años. Esos estudios están en curso. ¿Esas anomalías desaparecen con el tiempo o no? No sabemos la respuesta todavía. Probablemente sea un poco de ambas.

¿Existe un umbral de fuerza por debajo del cual una persona puede cabecear una pelota con seguridad?

La ciencia no está allí todavía. Ni siquiera tenemos un umbral que predice las aceleraciones lineales y rotacionales necesarias para causar una conmoción cerebral.