Un arranque del Presidente de México, AMLO ¿provocará que peligren papeles para inmigrantes?

Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se dejará ‘presionar’ por gobierno de EEUU

Los temas migratorios cada vez se vuelven un 'dolor de cabeza' tanto para México como para EEUU ¿Peligran papeles para inmigrantes? Luego de que AMLO, Presidente de México asegurara hace semanas que junto con EEUU iban de la mano 'de la mejor manera' para garantizar beneficios a los indocumentados, ahora, unas declaraciones del homólogo azteca podrían derivar en un 'conflicto' o diferencia con el Gobierno de Biden. Según lo reportado por Agencia EFE, a través de su conferencia matutina habitual, Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que no se dejará presionar por nadie, en clara alusión a EEUU, y además no es ni 'pelele' ni 'empleado' del gobierno de Joe Biden, polémicas declaraciones encaminadas a las negociaciones por los migrantes. ¿Papeles en peligro para inmigrantes? Unas declaraciones de AMLO podrían enturbiar todo Y es que recientemente se han formado más caravanas de migrantes desde Centroamérica que tendrán que pasar por México para ir a EEUU a cumplir el 'sueño americano' y el Gobierno de Biden habría quedado con AMLO en impedirles el paso a cambio de 'beneficios' y negociaciones en materia de indocumentados. Por lo anterior, se le cuestionó al Presidente de México su proceder contra las caravanas de migrantes que han sido desintegradas y fue muy claro en apuntar: "No aceptamos presiones de ningún Gobierno, México es un país independiente, soberano y somos más libres que nunca", aseguró.

¿Adiós papeles para inmigrantes? Presidente de México podría ‘avivar’ rispideces con EEUU “Sí, tenemos esta situación que nos preocupa y que estamos atendiendo, pero no es porque estemos de peleles o de empleados del Gobierno de Estados Unidos, es que estamos poniendo orden y ayudando, protegiendo”, aseguró Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de los migrantes. El problema con el tema, es que mientras México trata de cumplir ‘las peticiones’ de EEUU en materia de indocumentados, cada vez crece más el número de suramericanos que desean pasar por el país Azteca para llegar al gobernado por Biden y en días recientes, agentes de la Guardia Nacional han sido criticados por la manera de desmantelar las caravanas, supuestamente atentando contra los derechos humanos.

“No nos dejamos presionar”, dice AMLO ¿indirecta para EEUU? ¿Papeles para inmigrantes peligran por las polémicas declaraciones del Presidente de México? Luego de acordar que Biden ayudaría a legalizar la situación de miles de indocumentados a cambio de que el país Azteca hiciera lo propio para detener la migración, AMLO encendió la polémica diciendo: “Nosotros no nos dejamos presionar por ningún Gobierno extranjero, nosotros actuamos con apego a los principios de nuestra política exterior”, fue incisivo en aclarar que México nunca se ha dejado ‘manejar’ por EEUU o por alguna de las condiciones puestas en esta nueva administración, como sucedió con Trump.

AMLO asegura que la Guardia Nacional no ‘viola derechos humanos’ de los migrantes Las indicaciones de EEUU y México es ‘proteger’ a los migrantes impidiéndoles el paso, sin embargo es para ‘cuidarlos’ del crimen en su recorrido, pero resulta paradójico eso dado que los centroamericanos vienen huyendo de sus países de origen precisamente por la violencia y la economía. ¿Doble moral en materia de migración? AMLO dice que lejos de querer perjudicar a los indocumentados, los pretende ayudar… ¿pero sus declaraciones no encenderían un conflicto con Biden y los papeles a inmigrantes? Al menos, López obrador dijo que no hay ‘doble discurso’ en este tema y que los agentes de la Guardia Nacional no van armados contra las caravanas.

Una carta para frenar el flujo migratorio es la que enviará AMLO a gobierno de EEUU Papeles centroamericanos AMLO . El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este jueves que la próxima semana enviará una carta a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para insistir que atienda las “causas” de la migración forzada y ofrezca visas temporales de trabajo para centroamericanos. “Así se lo voy a volver a plantear al presidente Biden la semana próxima a más tardar. Le enviaré una carta porque no podemos solo estar deteniendo, reteniendo, hay que atender las causas”, expresó López Obrador durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional. AQUÍ PUEDES VER LAS POLÉMICAS DECLARACIONES DE AMLO SOBRE EEUU

El Gobierno de México intenta "mantener" a los migrantes en el sureste del país: Papeles centroamericanos AMLO El mandatario insistió en su plan de extender su programa de reforestación Sembrando Vida a Guatemala, Honduras y El Salvador, y que Estados Unidos entregue visas temporales de trabajo a los 330.000 campesinos que se apunten al plan para que "puedan ir a trabajar seis meses y regresar a ver sus plantaciones". Tras la práctica disolución de las dos primeras por parte de las autoridades, una tercera caravana migrante conformada por centenares de personas, en su mayoría haitianos, venezolanos y centroamericanos, salió el miércoles desde Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, hacia el norte de México con destino a Estados Unidos.

"Jamás había pronunciado ante mí la palabra muro", asegura AMLO sobre el pacto con Trump: Papeles centroamericanos AMLO López Obrador dijo que el Gobierno de México intenta "mantener" a los migrantes en el sureste del país porque si siguen su recorrido hacia Estados Unidos corren "muchos riesgos de violación de los derechos humanos, sobre todo en la frontera norte" Puso como ejemplo la matanza de San Fernando de 2010 por parte de los Zetas contra los migrantes y el asesinato de guatemaltecos que fueron quemados en Tamaulipas meses atrás. "Estamos haciendo una labor para contener la afluencia migratoria hasta donde podamos y al mismo tiempo seguimos insistiendo con el Gobierno de Estados Unidos para que se atienda lo más pronto posible para que se actúe y se les dé oportunidades a los que por necesidad tienen que abandonar sus pueblos", insistió. Esta semana se hizo viral un video que mostraba cómo dos agentes migratorios mexicanos pateaban a un migrante haitiano al disolver una caravana que se dirigía hacia el norte. Durante su informe de Gobierno del miércoles, López Obrador dijo que fue un "caso excepcional", que los funcionarios "fueron dados de baja" y que bajo su mandato "no se han violado derechos humanos de migrantes".

"No aguantó la risa", dice AMLO sobre pacto con Trump: Papeles centroamericanos AMLO Cuando Biden llegó a la Casa Blanca, suspendió el programa "Permanecer en México" de su antecesor, Donald Trump (2017-2021), que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar su audiencia desde territorio mexicano. Además, el flujo migratorio volvió a repuntar de manera que Estados Unidos detuvo el pasado julio en su frontera sur a 212.672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años. Por otra parte se dio a conocer que Andrés Manuel López Obrador tenía un "pacto de silencio" con el ahora exmandatario estadounidense Donald Trump sobre el muro fronterizo, según ha revelado el presidente mexicano en su nuevo libro "A mitad del camino", apunta Efe, El mandatario mexicano menciona esta polémica al narrar que le propuso a Trump eliminar las comisiones del envío de remesas en una llamada del 21 de marzo de 2020, de acuerdo con el capítulo de "El respeto al derecho ajeno es la paz" del texto. "Todavía no terminaba yo mi propuesta cuando ya estaba él casi gritando: 'No, no, no'", escribe López Obrador. "Hasta entonces jamás había pronunciado ante mí la palabra muro, pues era un asunto implícitamente vetado en nuestras conversaciones". "Sin embargo, en esa ocasión, me dijo que lo que estaba pensando era en lo contrario, es decir, en aumentar las comisiones por remesas para pagar el muro", sigue. Enseguida, López Obrador argumentó en la llamada que el muro no servía.

AMLO pasó de criticar a Trump a hacer su 'amigo' Lo anterior al señalar un túnel recién encontrado entre Tijuana y San Diego, según relata Efe. "La verdad es que no aguantó la risa y me replicó que no podía conmigo. Ni él ni yo continuamos con el tema de las comisiones y del muro y se acabó en buen plan la comunicación". "Quedando vigente el pacto de silencio sobre el famoso muro", afirmó López Obrador. La relación con Trump es uno de los temas que el presidente mexicano desarrolla en su libro, donde lo considera un "estadista", pese a los múltiples ataques de Trump a la comunidad migrante. Los elogios de López Obrador en este texto han despertado críticas en México porque en 2017, cuando era aspirante a la presidencia, el político izquierdista publicó un libro titulado "Oye, Trump", en el que criticaba la xenofobia del republicano. En contraste, en el nuevo material, donde habla de la "sorprendente relación" con el republicano, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador destacó la "confianza" existente entre los mandatarios de Estados Unidos y México.