Lo que comenzó como una travesura por parte de su hermana menor, terminó por ser una de las más grandes enseñanzas para Lara Jean Covey: A veces, hay que tener algo de valor para encontrar el amor. Después de haber enviado una serie de cartas a todos los chicos de los que se ha enamorado, Lara Jean intenta descifrar cuál será el camino que ha de tomar, no solo en el amor, sino en la vida, y cómo sus decisiones impactarán o no su relación con Peter Kavinsky.

Always Be My Maybe

Always Be My Maybe recibió críticas muy positivas, al ser una de las primeras comedias románticas de Netflix en tener como protagonistas a dos personajes de ascendencia asiática: Marcus y Sasha, interpretados por Ali Wong y Randall Park. Amigos desde muy jóvenes, Marcus y Sasha descubren que entre ellos hay algo más que amistad, aunque las inseguridades de este primero hacen que ambos se distancien durante algunos años: ¿Podrán reencontrarse y arreglar sus diferencias?

Desperados

¿Qué serías capaz de hacer por amor? Para Wesley Darya, el límite no existe: Descubre en esta divertida comedia romántica la historia de una joven que, al buscar el amor, se encuentra en una serie de aventuras que le traerán muchos problemas. Acompañada de sus amigas, Wesley se embarca en un viaje a Los Cabos, donde poco a poco va descubriéndose a sí misma, pero en el camino descubre que tal vez el amor esté más cerca de lo que imaginaba.