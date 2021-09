De acuerdo con el portal The Sun el astro brasileño Edson Arantes do Nascimento fue traslado este viernes a un hospital de urgencia a que recibiera cuidados intensivos, tras tener un reflujo ácido que causó preocupación en sus familiares. Al parecer solo lo internaron como una medida de precaución para controlar su problema.

Pelé vuelve cuidados intensivos: Agradeció a sus seguidores

“Amigos míos, este es un mensaje para cada uno de ustedes. No pienses ni por un minuto que no he leído los miles de mensajes cariñosos que he recibido por aquí. Muchas gracias a cada uno de ustedes, que dedicó un minuto de su día a enviarme energía positiva”, escribió Pelé.

“¡Amor, amor y amor! Ya salí de la unidad de cuidados intensivos y estoy en mi habitación. Sigo cada día más feliz, con mucha disposición para jugar los 90 minutos, más tiempo extra. ¡Pronto estaremos juntos!”, agregó el exfutbolista tras haber sido dado de alta de cuidados intensivos.