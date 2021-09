Los primeros informes de su salud.

Antes de que se confirmara el ‘por qué’ de su intervención, los medios informaron los rumores que había detrás de los seis días en el hospital de Sao Paulo. De acuerdo con Joe Fraga, gerente comercial de Edson Arantes do Nascimento mejor conocido como “Pelé” aseguro que no había motivos para preocuparse. “Batería completa de pruebas, escáneres, colonoscopias, sangre, etc. No hace todo en un día”, dijo el hombre que trabaja de cerca con la leyenda del fútbol.

La preocupación surge días después de que “Pelé” rechazara informes de que se había desmayado, sin embargo, no se ha confirmado que el incidente esté relacionado con los reportes de su hospitalización. “Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud”, dijo hace unos días aunque eso no paró con las preocupaciones que había a su alrededor.