Después de ser hospitalizado, Pedro Sola está en su casa recuperándose

Después de que la conductora de farándula, Paty Chapoy, dijo que su compañero del programa Ventaneando, Pedro Sola, estuviera internado en el hospital los seguidores del show comenzaron a mostrar su preocupación por Pedrito ya que no se habían dado muchas actualizaciones sobre su estado de salud.

Pedro Sola está en su casa: Cuenta sobre su estado de salud

“Ahora tengo otro problema porque al final de cuentas, como todavía no se me cierra la pupila, ya ves que te la dilatan, entonces, pues no veo bien, verdad, pero veo como mucha luz. ” Fueron las palabras del presentador de televisión Pedro Sola tras ser intervenido en el hospital.

También agregó: “Esas fotos que les mandamos son fotos de cuando me acababan de meter a la cama, tapado, y estaba yo medio adormilado porque ya se me estaba pasando la anestesia.”, refiriéndose a las fotos compartidas por su compañera de conducción. ARCHIVADO DE: Pedro Sola está en su casa