Siguen las malas noticias en la Familia Rivera

Ahora, don Pedro confiesa que está preocupado por la salud de la Señora Rosa y de uno de sus hijos

“En estos tiempos tan difíciles hay que cuidarnos los unos a los otros”, expresó el productor musical ¡Lo que faltaba! Días después de que se cumpliera el noveno aniversario del fallecimiento de Jenni Rivera, La Diva de la Banda, ahora don Pedro Rivera confiesa que está preocupado por la salud de la Señora Rosa y de uno de sus hijos, por lo que las malas noticias en la familia no terminan. Fue en su canal oficial de YouTube que el también llamado Patriarca del corrido compartió un video con el revelador título: “Estoy preocupado por la salud de mi ex esposa”, por lo que sus seguidores no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus puntos de vista. ¿La Señora Rosa se enfrenta a problemas de salud? Don Pedro Rivera responde “Me siento preocupado por Rosa Amelia porque ella tiene la misma edad que yo, más o menos, y ya cuando una persona está así se te empieza a bajar la presión, no sé que se te empieza a bajar que llega a 90 grados, creo que el oxígeno, y lo tienen que encamar ya a uno”, expresó don Pedro Rivera. Y respecto a su hijo Juan Rivera, quien recientemente estuvo contagiado de coronavirus, dice que está más confiado porque él es fuerte y tal vez tenga su sistema inmunológico más elevado que la Señora Rosa: “Nosotros, las personas de la tercera edad, sufrimos de la respiración”, expresó.

“Somos más vulnerables a cualquier enfermedad”: Don Pedro Rivera De buen ánimo, desde su estudio, el productor musical aceptó que tanto él como la Señora Rosa, debido a su edad, son más vulnerables hoy en día a cualquier enfermedad: “Cuaqluier frío, cualquier airecito, me morma y se me tapa un poro de la nariz, por lo que ya es difícil para mí dormir”. “Es difícil porque tenemos que preocuparnos por eso y lo que yo siempre he recomendado a la gente que lo que debe de cuidar más es su sistema inmunológico, porque si está bien controlado, retira y te defiende de todas esas bacterias y de todos esos virus”, comentó don Pedro Rivera.

¿Cómo se cuida don Pedro Rivera de las enfermedades? “Mi sistema inmunológico está bastante fuerte”, aseguró don Pedro Rivera, quien recordó que hace más de 20 años llevaba cassetes de algunos artistas que manejaba en Cintas Acuario a una prestigiada estación de radio, a la que solamente se podía acceder caminando. “Yo me bajaba del carro así con las rodillas hinchadas y tenía que levantar la rodilla para acomodarla en el suelo y luego agacharme y sobarme porque las rodillas las llevaba bien inflamadas. Yo sabía que era reumatismo o algo así, no me lo habían dicho o diagnosticado, pero yo sabía que era eso”.

Don Pedro Rivera fue diagnosticado con osteoporosis En esa ocasión, y por consejo de la señora Rosa, don Pedro Rivera acudió con un doctor en Tijuana, Baja California, en México, quien después de checarlo lo diagnosticó con osteoporosis: “Me dijo que tenía que agujerarme las rodillas para limpiarme y le dije que no”. El productor musical decidió buscar una opción para evitar la operación: “Lo primero que me tomé fue un té de gobernadora por un mes”. El padre de Jenni Rivera recuerda que mientras buscaba que más tomarse se sentía muy cansado, incluso cuando alguien lo saludaba le dolía la parte de arriba de su brazo derecho.

Presenta a su hijo menor Y cuando nadie lo esperaba, don Pedro Rivera le pidió a su hijo menor (el cual tuvo fuera de matrimonio) Juan Carlos para que apareciera a cuadro. Cabe destacar que han sido contadas las veces que este joven de apenas 18 años de edad se deja ver en redes sociales. “Este es el más chiquito de la familia. Le voy a tener que hacer la prueba de ADN porque no entiendo yo cómo puede estar de este tamaño y yo chiquito”, dijo en son de broma el productor musical, quien en diferentes ocasiones llevó a su hijo con un especialista en problemas respiratorios.

“Saludos y bendiciones para doña Rosa y su hijo” Usuarios de inmediato reaccionaron a este video en el que don Pedro Rivera confesó estar preocupado por la salud de la señora Rosa y de uno de sus hijos: “Saludos y bendiciones para doña Rosa y su hijo. Dios les dé salud”, “Eso habla bien de usted, señor, que se preocupa por la mamá de sus hijos, no importa lo que pasó en el pasado, pero se deben preocupar uno por el otro”. “Ojalá que no pase nada, que doña Rosita se mejore su salud”, “Para Doña Rosa y su hijo Juan un empático y caluroso abrazo y toda la buena vibra. En mi opinión, a ella se le ha bajado su inmunología se debe mucho a que ella siempre ha creído en la familia unida y hoy por x motivo no están unidos” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Señora Rosa rompe en llanto al recordar a Jenni Rivera En primer lugar, se puede ver a la Señora Rosa en este video, el cual está cerca de llegar a las 20 mil vistas, sacando varias fotos inéditas de un baúl, al mismo tiempo que dice que hay muchas anécdotas que contar de su hija, la cantante Jenni Rivera, quien murió el 9 de diciembre de 2012. “Esta foto (la cual se puede apreciar claramente en la imagen que compartimos) nos la tomamos ella y yo en la boda de mi hermano en Hermosillo, Sonora, en el 2012, se casó Martín, mi hermano, el 10 de mayo, pero Jenni andaba con su mariachi y con su banda porque se había presentado en el palenque de Hermosillo”.

Señora Rosa muestra fotos inéditas de Jenni Rivera A continuación, y después de recordar el gusto que le dio a su hermano que la Diva de la Banda estuviera presente en su boda, la Señora Rosa mostró un par de fotografías que se encontró en el baúl: en una de ellas, se ve a una Jenni Rivera muy joven en los inicios de su carrera artística. “Rosie (su hija menor) estaba chica y apenas empezaba. Esta fue cuando se casó Pedro mi hijo, ella era dama y ese día le falló el marido (refiriéndose a Trino Marín), era el que iba a salir con ella y le falló como todo el tiempo, andaba mortificadísima y sufriendo”.

Recuerda inolvidables momentos que vivió la cantante Después, la mamá de Jenni Rivera mostró más imágenes que nunca antes había mostrado y que le traen muchos recuerdos y bendiciones: “Recordar es volver a vivir, al recordar vivo lo que vivimos con ella”, expresó la Señora Rosa, quien tendría una confesión más qué hacer. “Cuando estuve mal del Covid, la soñé, la soñe mucho a mi hija, es algo así como que no hablaba yo con ella, éramos mucha familia y estábamos en un edificio muy grande. Gracias a Dios y a todas las oraciones de la gente me siento mejor, me ha quedado una ronquera, pero son secuelas que pronto se me van a quitar”.

La mamá de Jenni Rivera ‘presume’ un valioso regalo que le dio su hija Unos segundos después, la señora Rosa comentó que estaba buscando un regalo que le hizo su hija Jenni Rivera: un original reloj: “Mi hija no creo sería tan famosa, no tenía tanto dinero, pero me regalaba cosas que no se compran con dinero”. Este reloj tiene una dedicatoria muy especial… “Querida madre: Eres la mujer más hermosa que yo he visto, estoy en deuda contigo, te debo todos los éxitos de mi vida, lo son gracias a la educación moral, intelectual y física que recibí de ti. Gracias por todo tu amor. Tus hijas Jenni y Rosie. Abril del 2003”. Archivado como: Don Pedro Rivera confiesa que está preocupado por la salud de la Señora Rosa y de uno de sus hijos