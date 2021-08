Pedro Rivera sorprende con video en redes sociales

El papá de Jenni Rivera es captado mientras es ‘manoseado’

“Lo que hay qué hacer para poder comer”, dicen usuarios ¿Lo habrá visto la señora Rosa? Cuando nadie lo hubiera esperado, el cantante y productor musical Pedro Rivera, padre de Jenni Rivera, es captado mientras es ‘manoseado’ por varias mujeres, lo cual le acarreó un gran número de críticas. Fue en la cuenta oficial de Instagram del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, que se compartió un video de las redes sociales (TikTok) del papá de La Diva de la Banda donde no queda muy bien parado. “Lo que hay qué hacer para poder comer”, le dicen a Pedro Rivera Se trata de un fragmento del video oficial del tema El Tra, donde Pedro Rivera colabora con OG El movimiento, Juanito El Millonzuki y DJ Mailo, y el cual se caracteriza por mezclar música regional mexicana con urbano, aunque parece que no fue del agrado de todos. Lo que muchos se preguntan es qué pensarán sus hijos y nietos de estas imágenes, incluso la señora Rosa, pues a pesar de estar divorciada del productor musical desde hace varios años, aún mantienen una relación de lo más cordial.

“Me sangran los oídos” “Dile que no, que no se desespere, llegó la experiencia de las mujeres, a dónde grito todas prefieren, la que me odia en el fondo me quiere, ella lo mueve y tra, tra, ella lo goza y tra, tra, tra, ella lo mueve y tra, tra, ella lo goza y tra, tra, tra”, canta Pedro Rivera en este video que está cerca de llegar a los 2 millones de vistas y que resurgió recientemente. A pesar de su ritmpo pegajoso, esta canción no convenció del todo a los internautas y destrozaron en críticas al padre de Jenni Rivera: “Me sangran los oídos”, “Se pasó don viejito verde con esto”, “Ridículo viejito”, “Viejo payaso”, “Tra tra le va a dar doña Rosa”, “Llegan los hombres viejos a una edad en donde ya de viejos se creen Don Juan el romántico”.

Piden que Lupillo demande a Pedro Rivera Aunque algunas personas tomaron con gracia esta ocurrencia, a otros no les pareció que Pedro Rivera fuera ‘manoseado’ por varias mujeres, incluso dijeron que su hijo, Lupillo Rivera, debería de demandarlo por ese mal ejemplo. “Se pasó de ridículo y payaso”, “Lo que hay qué hacer para poder comer”, “¿Quién le dijo que canta?”, “Pobre doña Rosa”, “La decadencia”, “Bien rabo verde, qué cosas hacen”, “Tenía qué ser Rivera”, “Está como mi ex don Pedro, solo por dinero se le encueran, así de gratis no”, se puede leer en más comentarios.

“Toda critica constructiva es bienvenida” Tiempo después de haber lanzado este tema, donde Pedro Rivera es ‘manoseado’ sin importar el qué dirán, el cantante y productor musical, consciente del ruido que provocarían tanto la canción como el contenido del video, comentó lo siguiente: “Gracias por todos sus comentarios, toda critica constructiva es bienvenida. Este es el primer tema de varios que vienen, así que mas vale que se vayan acostumbrando porque nos van a ver por todos lados. El Urban Ranch Reggaetón Ranchero llegó para quedarse y junto a mis colegas OG El Movimiento, Juanito El Millonzuki y su DJ Mailo llevaremos alegría y mucho rito a todas sus fiestas y eventos”.

“Ya ni la friegas, Pedro Rivera” También en su canal oficial de YouTube el padre de Jenni Rivera, quien ha sido duramente criticado por comercializar con la imagen de su hija, quien falleció el 9 de diciembre de 2012, no salió muy bien librado de las burlas y críticas. “Estoy escuchando a doña Rosa diciéndole: ‘Ay Pedro Rivera, no tienes vergüenza!!!'”, “Doña rosa: ‘Ya ni la friegas, Pedro Rivera, haciendo videos con niñas que pueden ser tus nietas, por el amor de Dios'”, “Ay don Pedro, si Jenni lo viera, se vuelve a morir”, “No sé si deberíamos reclamarlo por hacer un video así o admirarlo por haberse sentido lo suficientemente joven para participar”.

Quieren saber que opinan los Rivera de este video Por su parte, una persona confesó que quisiera escuchar la opinión de cada uno de los integrantes de la familia Rivera repecto al momento en que don Pedro Rivera hace su aparición en este video y es ‘manoseado’ por varias mujeres. “El próximo éxito será: ‘Ni con Viagra se me para’, Pedro El tra Rivera”, “Por un lado está bien que Jenni ya no puede ver el circo de su familia, si no, se vuelve a morir”, “Para mí que la Jenni le está mentando la madre desde el cielo”, “Por cosas como esta es que el mundo se va a acabar” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Critican a Pedro Rivera por sacar a la venta leggins con la cara de Jenni ¿La Diva de la Banda los hubiera usado? Si por algo han sido cuestionados los miembros de la Familia Rivera es por “explotar” la imagen de Jenni Rivera tras su trágica muerte, y en esta ocasión no fue la excepción, ya que su padre, Pedro Rivera, fue duramente criticado por sacar a la venta leggins con la cara de su hija. Fue por medio de sus redes sociales que el cantante y productor musical, conocido también como El patriarca del corrido, compartió una serie de imágenes en donde se puede ver a Jenni de diferentes maneras: “Ordena tus leggins en línea. Link en la bio”.

¿Fue buena idea? En gustos se rompen géneros, y así como hubo personas que quedaron encantadas con que Jenni Rivera apareciera en leggins de varios colores, y de diferentes maneras, también hubo personas que aborrecieron la idea y criticaron a Pedro Rivera: “Pero qué es eso, Dios mío, directo al infierno”. También, en la cuenta de Instagram de Chamonic se retomó esta publicación y se hizo un comentario a manera de broma de que más adelante saldrán a la venta leggins “con relleno para que se sientan Jenni”, además de criticar a los Rivera por ya “no saber qué sacar”.

“Ya puedes tener tus leggins con la cara de Jenni Rivera” Como se mencionó líneas arriba, en las redes sociales de Chamonic se compartió esta publicación de Pedro Rivera, donde se dijo lo siguiente: “Ahora ya puedes tener tus leggins con la cara de Jenni Rivera!!! Así es, Don Pedro Rivera aparte de producirle los videos de Facebook a Doña Rosa, ahora vende leggins de la diva”. Un detalle a considerar en la publicación que compartió del productor musical, es que menciona que las órdenes tienen que realizarse en Cintas Acuario, y no en la boutique de su hija, por lo que se presta a muchas interpretaciones.