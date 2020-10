Pedro Rivera Jr. se topa con lo que dice ser un templo satánico

Este templo se ubica entre Tijuana y Ensenada

El hermano de Jenni Rivera lanza advertencia a sus seguidores acerca de alguien que se aproxima

En unos de sus varios videos que publica el hermano de Jenni Rivera, Pedro Rivera Jr. en su cuenta oficial de Instagram compartió un video en donde él y su familia se topan con lo que dicen que es un templo satánico.

Fue en una carretera de Tijuana cuando iba conduciendo su camioneta con su familia donde el polémico pastor se encontró con el supuesto templo.

“Vean lo que nos encontramos aquí… vean eso un templo satánico se podría decir así”, comentó Pedro en el video.

Se puedo observar como si fuera una fachada de una antigua iglesia, pero esta tenía una imagen además de estatuas e imágenes de un demonio en la parte de arriba, además de que se encontraba en la orilla del mar.

En el video el pastor lanzó un par de advertencias hacia sus seguidores y a los amantes de lo demoníaco: “La llegada de Cristo está más cerca de lo que ustedes se imaginan”.

“La gente que busca las cosas de muerte, la muerte van a encontrar”, advierte Pedro Rivera Jr.

“Eso se mira terrible, y si usted conoce a alguien satanico así de terrible se ve”, dijo el pastor a sus seguidores.

Al aclarar varias veces que no le gustó ver ese tipo de templos, el hermano de Jenni Rivera concluyó el video con esta frase: “Dios reprende al cochino diablo, dios me los bendiga y adoren a Cristo y no a Satanás”.

“TEMPLO SATÁNICO ENTRE TIJUANA Y ENSENADA. La gente adorando a satanás. EL ÚNICO QUE SE MERECE LA GLORIA Y HONRA ES JESUCRISTO CUÁNTOS DICEN AMÉN?? La venida de Cristo está muy cerca”, esta fue la leyenda que escribió en la publicación. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ.