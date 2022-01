En primer lugar, la tiktoker enfatizó que, al ser pastor de una iglesia , se supone que Pedro Rivera Jr debe mantener a su congregación en orden: “Pero lo único que estamos mirando es un desorden, muy descarriadas sus ovejas, o sea, o están muy rebeldes las ovejas o no sirve usted para pastor”.

“Ahora todo mundo opína”. A través de las redes sociales del programa Chisme en vivo, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, se mostró un video donde una popular tiktoker, de nombre Boris Treviño, le manda mensaje al pastor Pedro Rivera Jr, quien no se quedó con las ganas de responderle.

“Ya cállense la boca”

Boris Treviño les sugirió a los papás del pastor Pedro Rivera Jr que le digan a Juan, y a sus demás hijos, que se callen la boca: “Se trata de venerar un legado que dejó esta mujer, que aún se le quiere y se le ama (refiriéndose a Jenni Rivera). A nosotros no nos importan los problemas de ustedes, pero los estamos mirando a diario”.

“Si ustedes no tienen nada qué ocultar, entonces digan: ‘mira, aquí están los papeles que me piden, no hay problema’. Se están mirando como zopilotes con un pedazo de carne, todos quieren vivir de la difunta Jenni Rivera, todos se han mantenido todos estos años”, declaró la tiktoker, quien aún tendría más por decir…