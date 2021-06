“¡Aquí les va lo que a mí me contaron!! ¡Bueno pues según me dicen #jenni antes de morir al parecer le dio mucho dinero a su hermano #Pedro el pastor porque según iban a hacer una iglesia grande para ayudar a la gente!! ¡Y resulta que al morir Jenni el pastor se gastó el dinero no precisamente en construir la iglesia sino él y su familia!!! ¡No uso el dinero para lo que realmente Jenni se lo había dado!!”.

Pero también hubo quienes atacaron a Pedro Rivera Jr. por supuestamente haberse gastado ese dinero: “De los pastores son los más vivos primero dinero si no no vales jajaja”, “El tendrá que dar cuentas en el día final! De eso no se escapa Nadie!”, “Esos pastores rateros”, “Todos los pastores son iguales”

El pastor habla de su salud

Anteriormente la periodista Nelssie Carrillo, compartió a través de sus redes sociales, la entrevista que le hizo al Pastor, quien en todo momento se mostró amable y dispuesto a hablar de cualquier tema, por lo que muchos internautas quedaron encantados.

“Yo no me he vacunado y qué bueno que no me he vacunado porque el otro día miré, y le sucedió a una de mis sobrinas, mis hijos le pusieron un imán en su brazo, yo no sé qué tiene que ver eso, pero qué bueno que yo no he tomado esa decisión de vacunarme” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).