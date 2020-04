Hermano de Jenni Rivera, Pedro Rivera Jr., presume que le llega cheque de ayuda por coronavirus

Causa polémica al preguntar si lo debe regresar ya que Donald Trump no es su presidente

Pedro Rivera Jr. recibe críticas, insultos y hasta cuestionamientos a su moral

Pedro Rivera Jr., hermano de Jenni Rivera publica en Instagram que ya le llegó su cheque de ayuda por coronavirus, sin embargo, causó polémica al preguntar si lo debe regresar, ya que según lo dijo el también pastor Donald Trump no es su presidente.

Pedro Rivera Jr. que fiel a su costumbre no se quiso quedar atrás y convirtió su cuenta de Instagram en un verdadero campo de batalla al polemizar por la ayuda económica recibida.

De manera textual el hermano de la Diva de la Banda escribió: “Mi esposa me dijo: ‘Pedro ya nos llegó el cheque del gobierno 2,900 dólares. Mi pregunta es ¿Si el presidente Trump no es mi presidente, me lo gasto o se lo regreso?”.

Esta frase fue suficiente para encender la mecha de varios usuarios, seguidores y no tan seguidores, al grado de hasta cuestionar su moral y otros tantos insultos que más adelante le dejaremos, para que usted hagas su propio juicio de lo que dijo en las redes sociales.

De acuerdo a la agencia EFE millones de estadounidenses comenzaron a recibir este miércoles las transferencias directas de efectivo que son parte del paquete de estímulo fiscal aprobado por el Congreso para compensar el impacto económico de la pandemia del Covid-19.

Los pagos ascienden a 1,200 dólares por persona con ingresos menores de 75,000 dólares al año, 2,400 en el caso de matrimonio, más 500 dólares adicionales por hijos menores de 17 años.

Aunque la mayor parte recibirán los pagos directamente en su cuenta bancaria, el Servicio de Ingresos Internos (la Hacienda de EE.UU.) envía también cheques, así como le sucedió al hermano de Jenni Rivera.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, informó que se espera que esta semana reciban estos pagos más de 80 millones de estadounidenses.

La ayuda de la que presume el hermano de la fallecida artista Jenni Rivera se entrega debido a que casi 17 millones de trabajadores han perdido su trabajo en apenas 21 días, después de que en la semana pasada otros 6.6 millones solicitaran el subsidio por desempleo en Estados Unidos, lo que representa la muestra más significativa del grave impacto de la pandemia del coronavirus en la economía del país.

