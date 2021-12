Pedro Rivera Jr sorprende a sus seguidores de redes sociales

El pastor comparte foto inédita con Trino Marín, primer esposo de Jenni Rivera

“Es difícil perdonar algo así”, le dijo un usuario ¿Traición? En medio de los conflictos que se viven entre algunos integrantes de la Familia Rivera, y a escasos días del noveno aniversario del fallecimiento de la Diva de la Banda, el pastor Pedro Rivera Jr sorprende a sus seguidores de redes sociales al compartir foto inédita con Trino Marín, primer esposo de Jenni Rivera. Cabe recordar que el 10 de mayo de 2007, cuando tenía 43 años de edad, Trino fue declarado culpable por delitos como abuso sexual continuado, ataque sexual con agravantes contra un menor y actos lascivos, entre otros, por lo que le dieron 31 años de cárcel. Sus víctimas: sus hijas Jacqie y Chiquis, así como su cuñada Rosie Rivera. Pedro Rivera Jr comparte mensaje de Acción de Gracias Días antes de que subiera una foto con el primer esposo de su hermana Jenni Rivera, el pastor compartió un emotivo mensaje con motivo del Día de Acción de Gracias: “El mundo ha escogido este día, el último jueves de noviembre, para dar gracias y ser agradecidos con todo lo que tienes”. “Ser agradecidos con Dios, ser agradecidos con su familia, con los jefes, con amigos, vecinos, hermanos de la iglesia. Ser agradecido te hace una persona feliz, te hace una persona humilde y una persona muy alegre. Mi esposa es una persona muy alegre por la razón de que ella siempre está agradecida, siempre está diciendo ‘gracias'”, expresó Pedro Rivera, quien sorprendió a sus seguidores al compartir una foto inédita con Trino Marín (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

El pastor pide perdón, ¿qué hizo? ‘Señalado’ por ser uno de los integrantes de la Familia Rivera más tranquilos, Pedro Rivera Jr subió hace apenas unos días una serie de imágenes que provocó todo tipo de reacciones, pues se trata de las vacaciones que pasó junto a su familia. En varias de estas fotografías, el pastor lució con poca ropa… “Cada uno de nosotros tenemos temores o fobias. Y son diferentes en cada uno de nosotros. Aquí enfrento uno de mis mayores temores. (La crítica y murmuración) poniendo estas fotos de nuestras vacaciones. Solo compartiendo con mis amigos (la mayoría) dejándoles saber que tuvimos un tiempo extraordinario como regalo de Dios para nuestras vidas. Les pido perdón a aquellos que les ofenden estas fotos. Dios les bendiga”, expresó el hermano de Jenni Rivera.

“A veces nos gana el orgullo a algunos de nosotros”. Pedro Rivera Jr reconoce que hay problemas en su familia A mediados de noviembre, el pastor Pedro Rivera Jr subió una imagen en la que está acompañado de su padre, don Pedro Rivera, y su hermano Gustavo, pero si algo sorprendió fue el mensaje que compartió con los usuarios, en el que prácticamente se desahogó: “Aquí me encontré otro recuerdo hermoso”. “Me encantaría que así pudiéramos estar unidos y llenos de amor. Saber valorizarnos mientras estamos vivos, pero a veces nos gana el orgullo a algunos de nosotros y después de muertos ya es muy tarde para estar diciendo cosas bonitas cuando ya no valen nada. Hay que decir las cosas bellas y hermosas y perdonarnos y arreglar las diferencias y problemas que puedan haber mientras estamos vivos, tratar de arreglar las cosas después de muertos ya es muy tarde y es hipocresía”.

No olvida a su hermana Jenni Rivera En otra publicación que subió en los primeros días de noviembre, el pastor Pedro Rivera Jr aparece en uno de sus conciertos que ofrece en su iglesia acompañado de su hermana Jenni Rivera: “Dios me ha llamado a ser pastor, no para cambiar a gente de religión, sino para volver a conectar a la gente con Dios. Todos nos apartamos de Dios en algún momento de nuestras vidas, pero Dios te ama y nos ama a todos”. En poco más de un minuto, se observa al hermano de la Diva de la Banda dirigirse al público en el justo momento en que la cantante se acerca para darle un beso en la mejilla. El pastor le pidió que dijera unas palabras: “Muchas gracias por sus oraciones, porque sé que ustedes siempre oran por mí, por mis hermanos y por mi familia” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

¿Ya perdonó a Trino Marín, primer esposo de Jenni Rivera? Con poco más de 4 mil likes al momento, la foto inédita que subió Pedro Rivera Jr junto a Trino Marín, primer esposo de Jenni Rivera y quien hoy en día está en la cárcel tras abusar de sus hijas, Jacqie y Chiquis, así como de su cuñada Rosie Rivera, provocó todo tipo de reacciones. “Esta foto es una foto del día de mi boda cuando me casé con mi esposa Ramona. Me hizo recordar tantas cosas de esos tiempos. Estoy retratado con el ex esposo de mi hermana Jenni, Trino. Nunca me hubiera imaginado que Trino hubiera violado sexualmente a mi hermana Rosie o mi sobrina Chiquis”.

“Le pido a Dios que lo bendiga”: Pedro Rivera Jr Para terminar con su mensaje, el pastor confesó que aunque haya sido difícil, él también tuvo que perdonar a Trino para no guardarle rencor, enojo, amargura o venganza en contra de él: “Le pido a Dios que lo bendiga y que allí en la prisión que está que conozca a Dios y le entregue su vida a Dios. Dios les bendiga grandemente a todos”. Aunque se pensaría lo contrario, la mayoría de las personas le reconocieron al hermano de Jenni Rivera que piense de esta manera: “Lo admiro muchísimo. Sabias palabras del perdón”, “Que bondad en su corazón, pastor”, “Sabias palabras y es que hay que perdonar para sanar”, “Tienes un gran corazón, pero a veces es muy difícil perdonar lo imperdonable”, se puede leer en algunos comentarios.

¿Cómo reaccionó Jenni Rivera al enterarse del divorcio de sus padres? Por medio de un video que está disponible en el canal de YouTube del productor musical, conocido también como El Patriarca del Corrido, se comparte el testimonio de un momento muy impactante en la familia Rivera que a la fecha sigue causando incomodidad entre sus integrantes. Sin poder contener las lágrimas, la también conocida como La gran señora, con su exesposo don Pedro Rivera a un lado, quiso dejar en claro que Jenni no la apoyó en su divorcio, sino que la apoyó como hija: “Cuando tú te estás divorciando o tienes algún problema, vas con aquella persona que ya pasó por ese problema”.

“Hija, yo me voy a divorciar” Sin dejar pasar mucho tiempo, la señora Rosa recordó que fue a casa de su hija Jenni Rivera para decirle que se divorciaría de su padre. Cabe recordar que don Pedro Rivera le fue infiel e incluso tuvo un hijo fuera del matrimonio, con el cual prácticamente no existe relación alguna de parte de los demás miembros de la familia. “Me dijo que por qué, esa fue la pregunta que me hizo. Entonces yo le dije la razón y a ella le dio mucho coraje, pero me preguntó que era lo que yo necesitaba. Le dije que necesitaba un abogado y pues fue el abogado más caro y ella me lo dio. Mis hijos no tuvieron la culpa de ese divorcio” (Archivado como: Pedro Rivera Jr comparte foto inédita con Trino Marín, primer esposo de Jenni Rivera).

La incomodidad de don Pedro Rivera al escuchar a la señora Rosa es más que evidente Hasta este momento, don Pedro Rivera se ha dedicado a escuchar el relato de la señora Rosa. Su incomodidad es más que evidente al recordar cómo fue la reacción de su hija Jenni Rivera al saber el motivo que orilló a La gran señora a pedirle el divorcio tras más de 40 años de matrimonio. “Yo tomé la decisión, Yo pienso que ya cuando estás grande tienes la decisión en las manos, tienes tus ideas y tus neuronas todavía bien. Ella me apoyó en todo, me llamaba, me escribía y me preguntaba cómo estaba y me llevaba a sus giras porque lo que quería era verme”.

La señora Rosa confiesa que extraña los abrazos y las caricias de su hija Jenni Rivera “Por eso les digo que extraño sus abrazos, sus caricias, su apoyo, pero yo sé que ella está en un mejor lugar. Yo sé dónde está, yo sé que Dios se la llevó y ella le quería cantar al Señor y el Señor le dijo: ‘vámonos y allá me cantas’, compartió la señora Rosa al recordar a su hija Jenni Rivera, quien hoy en día tendría 52 años. Antes de su trágico fallecimiento, La Diva de la Banda solo alcanzó a grabar un par de canciones cristianas, pero su sueño era interpretar este género musical: “Jenni significa mi apoyo, todo el apoyo para su mamá, eso es ella”. Por fin, don Pedro Rivera se animó a tomar la palabra… (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).