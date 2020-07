Esposa de Pedro Rivera Jr se enferma

El hermano de Jenni Rivera toma la decisión de hacerse la prueba del coronavirus

“Dios sane y fortalezca a todos los que están infectados con coronavirus”, expresó el polémico pastor

Comparte su aventura. La esposa de Pedro Rivera Jr se enferma y él toma la decisión de hacerse la prueba del coronavirus. En su cuenta de Instagram, el polémico pastor, quien es hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, compartió varios videos en los que cuenta cómo le fue haciéndose la prueba del coronavirus.

En la primera publicación, que tiene hasta el momento más de 500 likes, Pedro Rivera Jr dice: “Haciéndome la prueba Covid-19 gratis. Si eres [email protected] no mires el último video. Vamos a ver cómo salimos de esta prueba o examen. Dios sane y fortalezca a todos los que están infectados con coronavirus. Dios les bendiga grandemente”.

“Solamente quiero decirles que ahorita ha llegado el momento en el cual me tengo que venir a chequear aquí para el Covid-19 y hay mucha gente que está entrando, que está saliendo. Si usted puede ver toda la gente que está entrando en carros para chequearse y pues es que tenemos que darnos una buena chequeada y tenemos que checarnos a ver cómo sale la situación”, comentó Pedro Rivera Jr, quien en todo momento usa cubrebocas mientras está llegando a una clínica particular: “Que Dios les bendiga y a ver cómo me va. Oren por mí”.

En esta misma publicación, el pastor muestra algunos artículos que le dieron para que se hiciera el chequeo, además de compartir que le van a enseñar cómo hacerse el examen, el cual tiene que hacerse a través de la boca y no por la nariz.

“No me va a doler mucho como le dolió a mi esposa, a mi esposa le metieron hasta dentro de la nariz y dice que la hirieron y la lastimaron, y de todas maneras, diez días después, 11 días después, todavía no hemos escuchado ningún resultado del examen o de la prueba o del test que ella se hizo, eso es mucho”.

Por último, Pedro Rivera Jr dijo que lo primero que debe hacer es toser de 3 a 5 veces en la máscara, lo cual procedió a hacer. Después, se metió un hisopo a la garganta y lo introdujo en un recipiente pequeño.

Su mamá, la señora Rosa Rivera, al ver este video, no dudó en postear: “Amén, le pido diario por los enfermos”.

Por otra parte, algunos seguidores del pastor no dudaron en mostrarle su apoyo: “Amén, Dios es bueno”, “Bendiciones”, “Amén y que Dios lo bendiga”, “Pastor, todo saldrá bien”, “Que salga negativo en el nombre de Jesús”, “Dios está con usted, pastor, y saldrá todo bien”, “Muchas bendiciones pastor @pedroriverajr para que sus resultados sean negativos”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ