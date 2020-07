Pedro Rivera Jr da a conocer que dio positivo a coronavirus

El pastor tomó la decisión de hacerse la prueba luego de que su esposa enfermara

“Solo oren por mí porque todo está en las manos de nuestro Señor”, expresó el hermano de Jenni Rivera

Malas noticias. Pedro Rivera Jr, hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, dio a conocer que dio positivo al coronavirus después de que tomara la decisión de hacerse la prueba tras enfermarse su esposa.

El polémico pastor le informó a sus más de 110 mil seguidores de su cuenta de Instagram que “efectivamente, soy positivo al Covid-19”, por lo que pide que oren por él porque todo está en las manos del Señor.

Con semblante tranquilo, Pedro Rivera Jr comenzó su video, el cual ha rebasado hasta el momento las 2 mil reproducciones, compartiendo que está en cuarentena de 14 días, además de recordarle a sus seguidores que había ido a realizarse la prueba del coronavirus.

“Anoche recibí ya los resultados, rápido. Mi esposa fue a hacerse el examen y duraron 13 días para darle sus resultados, pero a mí el sábado 18 me lo hice yo y ya el domingo como a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, estaba comiéndome un pozole muy feliz, muy a gusto, cuando me llega un texto del lugar de pruebas de Covid-19 y lo miré y ahí dice que estoy positivo”, confesó el hermano de Jenni Rivera con incredulidad.

El pastor comentó que le recomendaron quedarse en casa por espacio de 14 días y es lo que está haciendo, aunque aseguró que no se siente mal, solo la garganta la siente un poco ‘rasposa’, pero sí perdió la sensación del gusto y del olfato.

“Calentura no siento, ni ningún otro malestar, por lo que puedo pensar que a lo mejor es nada más un catarro regular, pero dijeron que yo estaba positivo, de que si tengo el coronavirus, y no hay nada de qué temer. No debemos estar atemorizados hasta el punto y el momento de decir: ‘me voy a morir, esto va a pasar'”.

Por otra parte, Pedro Rivera Jr comentó que muchas personas reciben de manera diferente el coronavirus, pues mientras algunos se sienten muy mal, el detalle es que no se debe de tener miedo o que la enfermedad paralice a las personas contagiadas.

“Debemos mantener mucha oración, estoy orando, hay muchos pastores que están orando, hay muchos hermanos en la iglesia que están orando por mí, pero la situación es de que coronavirus o no coronavirus, la vida sigue adelante. Si a Dios le place ya llevarme con esta enfermedad, es Dios y es la decisión de él, no voy a temer, no voy a tener miedo, el Señor está conmigo y si él decide en decir: ‘Pedro, es tiempo de ponchar tarjeta y de irte porque ya terminas tu trabajo aquí en esta tierra, ahora te vas a otro lugar’, estoy preparado para irme a la presencia del Señor”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ