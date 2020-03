El hermano de la fallecida cantante, Jenni Rivera, comparte video en Instagram

Pedro Rivera Jr expresa “DIGA NO AL ABORTO”

“Que video tan más ridículo”, le dicen usuarios

Pedro Rivera Jr, hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, da nuevamente de qué hablar, ahora, por compartir un video en su cuenta de Instagram que no fue del agrado de todos.

La publicación, que está cerca de llegar a las 3 mil reproducciones, está acompañada del siguiente texto: “La Familia Baboso: Hasta los animales cuidan de sus hijos: y los seres humanos matando a la preciosas criaturas abortándolos. DIGA NO AL ABORTO“.

En el video, que tiene poco más de un minuto de duración, Pedro Rivera Jr expresa lo siguiente: “Hola, nomás quiero decirles algo, aquí, en este día tan lluvioso, que parece que va a llover toda la semana, me encontré una familia babosa”.

El hermano de Jenni Rivera, quien también se desempeña como pastor en la Iglesia Primer Amor en California, se pregunta que es lo qué hace esta “familia babosa” en los días de lluvia, disponiéndose de inmediato a mostrar a los internautas a un par de caracoles.

Los internautas no tardaron en reaccionar a esta publicación: “Que video tan más ridículo”, “Se nota que no tiene nada qué hacer más que decir puras idioteces”.

Por otra parte, una seguidora se expresó de la siguiente manera sobre este video que compartió Pedro Rivera Jr: “Como dicen por ahí, que ladren los perros, si no les gusta, ¿para qué andan por aquí?”.

Una seguidora del hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera le hizo una observación: “Creo que no debería hablar solamente de cuanta gente los aborta”, mientras que alguien más dijo: “Muy cierto, pastor, los animales protegen más a sus hijitos que muchas madres en el mundo!!! Que triste”.

“Como mi Dios es grande y nos enseña que aprendamos de los animalitos a cuidar de la familia y amarlos. Gracias, hermano Pedro”, escribió una internauta.

Las reacciones a esta publicación de Pedro Rivera Jr siguieron llegando: “Tengo una amiga en el trabajo que me dijo que tuvo uno y dijo que se arrepiente, pero no la juzgo, porque no soy nadie para decírselo”.

Por su parte, una seguidora compartió la siguiente afirmación: “Y cuando nacen, los mal cuidan y los abusan, no hay a quien irle, no soy quien para decidir quien comete el peor pecado @pedroriverajr”, recibiendo como respuesta: “Ellos tienen la opción de tenerlos y darlos después en adopción”.

El hermano de Jenni Rivera se ha distinguido por crear polémica en su cuenta de Instagram, como en la ocasión que compartió el siguiente mensaje: “La gente todo quiere hacer con su cámara de celular. Se toman fotos desde arriba para mirarse más delgados de la cara, de la panza, y de las caderas”.

Pedro Rivera Jr da este consejo: “Deje el celular, váyase a correr y hacer ejercicio, y coma saludablemente. ¿Para qué se come 12 tacos? Cómase 2 o tres. Y ya no tome tantas sodas. Y vas adelgazar y ya no vas a tener que poner tu celular arriba de tu cabeza para salir [email protected] en las fotos. Dios les bendiga”.