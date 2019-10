View this post on Instagram

QUIERO CONFESAR: “LE PEGUE A MI ESPOSA Y ES DIFÍCIL AGUANTAR ESTO: El hombre que le pega a su esposa es UN COBARDE y la esposa que le pegue a su esposo es UNA MACHORRA: la violencia doméstica no debe suceder en el hogar. Mire el video completo en mi Facebook o mi canal de YouTube. Pedro Rivera Jr. Dios les bendiga