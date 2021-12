“Hermosos momentos con mi padre y mi carnal Lupillo… las cosas y la familia ya no son igual, pero no quiero meditar en eso. Solo quiero medir en lo que si tengo”, escribió Pedro Rivera Jr. en la descripción, confirmando los rumores sobre un distanciamiento. Archivado como: Pedro Rivera familia distanciamiento

"Sí hay, sí hay distanciamiento, no voy a decir que estamos unidos como debemos estar. Hay tristeza, hay dolor por todo lo que ha pasado con Juan, con Lupillo, y todo eso", detalló Pedro Jr., quien no podía ocultar su incomodidad ante los cuestionamientos.

"No me he acercado a ellos para preguntarles cómo están", confesó, para luego ser señalado por los usuarios en Instagram que comentaban que él no tenía "vela en ese entierro", ya que la auditoría solicitada por los hijos de Jenni, fue en contra de Rosie Rivera.

Rosie Rivera confesó cómo se siente

En el video, Rosie alega entre lágrimas lo mucho que ha aprendido durante este año, y también comenta que le dolió darse cuenta que ya no cuenta con el apoyo de algunos de los integrantes de su familia, incluyendo a los hijos de su hermana Jenni.

“Me fijé que mucha gente no está. Ayer me fijé que mucha familia no me sigue, no voy a decir mucho, yo pensé que solo perdí a los hijos de Jenni. Y eso rompe mi corazón. Yo sabía que perdí a Lupe y a Gustavo hace unos años. Y te pones a pensar quién más no cree en mí, y tu mente empieza a rodar”, confesó.