Según menciona la demanda, la mujer no solo fue acosada sexualmente sino que también Don Pedro Rivera la agredió físicamente en presencia de la familia de la víctima mientras se encontraban en el servicio de la iglesia a donde asistía, lanzando graves acusaciones en su contra y sin importarle que no estuvieran en horas de trabajo.

En distintos momentos escapó de la cámara, mientras la mujer le cuestionaba si sabía de la demanda que había en su contra y él en un primer momento lo negó, mencionando que no sabía de que hablaban. Pero, al ver la insistencia del medio y que no podía avanzar, intentó declarar que no tenía permiso de dar detalles sobre el asunto. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

¿Un caballero?

¡El escándalo nunca para en torno a la familia Rivera! Los usuarios han expresado su opinión en torno al caso del padre de Lupillo Rivera y en algunos comentarios expresaron que no creen que él sea capaz de una situación de ese tipo, mientras que otras personas mencionaron que si podía ocurrir que una persona denunciara después de tantos años y que era justo que pague.

“Por los años que tengo de conocer a Don Pedrito, dudo de la demanda, el es un caballero.”, “Hoy en día, no quieres nada conmigo te acuso de algo.”, “El acoso sexual no tiene caducidad. Da vergüenza este tipejo con sus machistas comentarios.”, “Casi todas esas demandas son falsas, por eso mismo, porque no importa el tiempo y la apoyan no creo en eso después que pasa el tiempo.”, “Esa demanda está tan rara , para nada me gustan ellos pero hoy en día ese es plato fuerte.”, mencionaron en redes sociales.