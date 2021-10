Uno de los más atacados es sin duda el padre de Jenni, Don Pedro Rivera, y es que sus múltiples polémicas, las cuales muchas hablan de infidelidades a la señora Rosa, han provocado que no pase de inadvertido en cualquier lugar y lamentablemente no de una buena manera.

“Todas me prefieren, la que me odia en el fondo me quiere”

En el video, el cual fue compartido recientemente se ve como Pedro Rivera aparecía bailando con una futura candidata, quien a pesar de que no se especifica a qué programa se debe, la mujer alta y subía aparecía con una gran corona, mientras que aparecía a un lado del señor bailando y riendo.

Por su parte, el padre de Jenni Rivera comenzaba a cantar una canción, mientras que afirmaba a pesar de que todas las mujeres decían odiarlo realmente lo amaban, ¿será cierto?: “Díganle que no, que no se desespere, llevo la experiencia de las mujeres, a don Pedrito todas prefieren, la que me odia en el fondo me quiere y ella lo mueve y tra tra, ello lo goza y tra, tra”, se podía escuchar.