De acuerdo con el Código Penal del Estado de Texas , el cargo de homicidio como el que enfrenta Pedro Pompa se castiga con una pena de 20 a 99 años de cárcel a quien se declare culpable luego de que enfrente un juicio. Hasta el momento de escribir esta historia no se ha determinado cuándo será la primera audiencia del caso.

El hispano Pedro Pompa, de 39 años de edad, ya está detenido en la cárcel del Condado de Bexar en San Antonio, Texas, para enfrentar su proceso penal por el asesinato de su esposa Mary Ann Pompa, de 39 años de edad. Sin embargo, el Departamento de Policía de San Antonio no ha revelado cómo murió la mujer.

La ayuda llegó a la casa de la familia de Pedro Pompa, a unas cuadras de la University of St. Mary’s en el noroeste del área metropolitana de San Antonio, para asistir a Mary Ann Pompa. Sin embargo, cuando los paramédicos revisaron a la mujer ya no pudieron hacer nada por ella.

Mary Ann Pompa era una amorosa madre de cuatro hijos

La muerte de Mary Ann Pompa a manos presuntamente de su esposo Pedro Pompa ha causado un profundo dolor entre su familia. Betty Guerra, la madre de Mary Ann Pompa, habló con el canal de televisión KSAT-12 en San Antonio, Texas, luego del asesinato de su hija.

“Recibí una llamada en la que me decían que estaba muerta… por supuesto uno no piensa lo peor, incluso pensé que había muerto por COVID. Pero, según los exámenes resultó que tenía el cráneo fracturado y ya no pudieron revivirla”, contó Betty Guerra sobre la posible forma de morir de su hija, a golpes.