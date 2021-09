“Estaba yo como mucha gente encerrado en mi casa con motivo del asunto del COVID, que no salíamos a ningún lado, ya sabes que las recomendaciones era no salgan. Literalmente yo de marzo del año pasado no salía de mi casa hasta entonces. En enero recibo una llamada, la cual me hacen la invitación para ser el protagonista de este hermoso para darle vida a un personaje enigmático”.

“Un personaje del que se habla tanto, pero al mismo tiempo se habla poco, porque son leyendas urbanas las que se conocen no son leyendas o la historia real lo que se dice en la calle. Si tiene algunas cosas que ver, pero no en lo absoluto. Cuando me invitaron y me dijeron de que se trataba, yo dije ¿Qué hay de documentación de Malverde, no hay nada lo único que sabemos es lo que se dice en la calle”.

Pedro Fernández Malverde Santo Patrón: Un gran proyecto

“Me encanta que el proyecto es dirigido a la vida de Jesús Malverde que es una historia inédita, me llama mucho la atención que no se conoce en lo absoluto. Me hicieron una presentación con la que no tuve oportunidad de decir que no, porque independientemente de tratarse una historia extraordinaria, también me estaba enfrentando a una producción impresionante situada en 1910 con todo lo que representa”.

“Todo lo que estaba ocurriendo en el México de 1910, alrededor de esta historia. Y entonces dije, me gusta, me encanta vamos a ver que onda, vamos a avanzar en los puntos importantes de todo este proyecto. El punto inmediato fue cuando quieren empezar y me dicen que mañana”.