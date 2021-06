La cadena confirmó que el actor ya no formaría parte de su producción porque la cadena así lo decidió, en vista de que Fernando Colunga estará a fin de año en otros proyectos. “Telemundo ha tomado una decisión creativa de trabajar con Fernando Colunga en otros proyectos futuros, por lo que no formará parte del elenco estelar de ‘Malverde’.

Esta sería la versión no oficial. Se dice que la cadena sostuvo pláticas con el mexicano para que no se fuera del proyecto, también se afirmó que Fernando no estuvo cómodo con varias cosas de su personaje y la producción . Sin embargo, una versión oficial fue dada a conocer por Telemundo.

“Ya se imaginarán interpretar el personaje de Malverde, no será un tema fácil, hay una preparación y hay una conciencia de lo que esto representa, es un personaje completamente diferente a lo que he hecho y es un reto que estoy tomando con muchísimo cariño y conciencia absoluta de lo que es”.

“Una de las razones por las que decidí tomar este proyecto fue porque yo considero que ya acabó el tiempo que debí haber esperado entre una producción y otra de lo que he venido haciendo, quería que el público descansara un poquito de mi imagen y regresar con un proyecto tan importante que me va a exigir obviamente lo mejor”.

Expresaron su desacuerdo

Y es que a pesar de que se tienen altas expectativas de la producción, muchos usuarios no estuvieron de acuerdo con que Pedro Fernández fuera el protagonista de esta serie, ya que como se afirmó, iba a ser un trabajo completamente diferente al que él estaba acostumbrado a realizar.

“No me gusta Pedro Fernández para este personaje, nada que ver”, “La verdad te admiro como artista, pero tu en ese papel no creo, o sea no es porque no tengas talento, sino porque el que protagonizó el señor de los cielos es muchísimo mejor”, “Me encanta Pedrito, pero ese papel era mejor para Colunga”. AQUÍ EL VIDEO DONDE SE TOMÓ LA CAPTURA DE PANTALLA PARA LA FOTO