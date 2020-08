El cantante Pedro Fernández sorprende al reaparecer en público y dicen que se hizo cirugías

Algunas personas dicen que luce prácticamente ‘irreconocible’ ante las cámaras

Su ‘nueva’ imagen luce impresionante y algunas personas destacan el uso de botox

De manera sorpresiva el actor y cantante Pedro Fernández reaparece en público y sorprende con su nueva apariencia durante una entrevista, dicen que todo fue obra del botox.

Este video causó revuelo en las redes sociales en cuanto se divulgó a través de la cuenta de Instagram de @escandalo_o.

La gente reaccionó de manera inmediata ante la ‘nueva’ imagen del cantante de música ranchera y todo ha causado gran revuelo.

El también actor mexicano, cuyo nombre es José Martín Cuevas Cobos, es conocido por sus canciones y algunas actuaciones en televisión.

Las opiniones para el cantante fueron muy directas y aunque algunas fueron positivas, otras no tanto y aquí te dejaremos las impresiones de la gente.

Alguien lo comparó con lo siguiente: “Parece maniquí afeminado”.

Otras personas le dijeron: “Qué onda parece Walter Mercado”, dijo un internauta más.

Sin embargo otras personas dijeron que no se veía nada diferente y que no veían botox en Pedro Fernández: “O necesito lentes o no se pero yo lo veo igual”.

“Baby botox”, “no sabía quién era hasta que leí que era Pedro Fernández, sí se ve diferente”, “hasta la de Pandora se asustó”, dijeron otras personas en la red social de escandalo_o.

El cantante tiene actualmente 50 años, es originario de Guadalajara y desde hace años ha tenido poca participación en la pantalla chica.

Es por ello que la sorpresa de los seguidores se hizo tan evidente porque su rostro aparece diferente y muchos consideran que fue porque Pedro Fernández se hizo una cirugía.

A continuación te dejaremos más información del artista y las imágenes para que tú juzgues sobre su cambio de imagen.

