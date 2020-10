Pedófilos en TikTok: joven denuncia cómo opera red en la red social.

Carolina Hernández denuncia cómo es que su hermana de 8 años estuvo a punto de caer en una red de pedofilia.

Una presunta cuenta se hacía pasar por joven actriz de televisión para captar a menores de edad.

Pedófilos en TikTok. Carolina Hernández, una joven oriunda de Medellín, Colombia denuncia que su pequeña hermana de 8 años estuvo a punto de ser atrapada por una red de pedofilia en TikTok.

La joven denuncia que mediante un concurso falso, someten a menores a que envíen fotos y videos íntimos, además de responder preguntas personales.

Todo esto lo ha advertido mediante su cuenta de Twitter @carolinah192 y comienza con un video diciendo lo siguiente: “Hoy me atrevo a hacer este video porque en Colombia, la ley de Colombia, como no violaron a mi hermana porque al parecer es una red de tráfico y de pedofilia, se queda en una tentativa, no se queda en un delito y no se puede hacer nada”.

La joven advierte que afortunadamente no pasó nada, ya que su hermana siendo una menor le avisó a su familia lo que estaba pasando y que gracias a eso no pasó a mayores.

Carolina comienza a relatar cómo es que pasaron las cosas y cómo se dieron cuenta de la presunta red de pedofilia detrás de una cuenta a nombre de Carol Sevilla.

“Mi hermana se creó una cuenta de TikTok y comenzó a seguir a una cuenta llamada Carol Sevilla. Esta cuenta le devuelve el follow, era una cuenta con bastantes seguidores y empiezan a entablar una conversación.”

“Esta persona le habla a lo que mi hermana le contesta demasiado feliz porque pensó que estaba hablando con su ídola”, prosigue Carolina, contando cómo es que se desencadenó la conversación con la presunta influencer de pedófilos en TikTok.

La conversación continúa, y según en palabras de Carolina, la persona le comenta a su hermana que está realizando un concurso para sus fans y el ganador se llevaría unos patines o dólares.

“Esta persona le empieza a decir a mi hermana que si de dónde es, que dónde vive, que cuántos años tiene y mi hermana le responde”, asegura la joven”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA CHICA.