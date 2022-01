¿Por la anécdota?

Usuarios, decidieron cambiar el rumbo de los comentarios y dejar las teorías apocalípticas, sucesos naturales y culpar a la erupción del mar por ese fenómeno que captó el viajero. Por tal motivo, comenzaron a compartir sus experiencias en el mar y señalar que todo es parte de la naturaleza y de visitar lugares turísticos, por lo que no debían espantarse.

“Eso me pasó en Puerto Vallarta; las olas se levantaban color plateado y al reventar una ola me cayó un Toro de 3k que fue mi cena de cumpleaños”, “Creo que es el azufre, pasa 1 vez al año, lo vi en una historia de Instagram”, “Es normal que pase eso en El saltito…peces más grandes acechando a los peques…creo no me equivoco de playa”, “No estaban asustado. La marea no los dejaban regresar una vez me pasó pero me ahogué”, dijeron algunos en los comentarios.