La Autoridad de Carretera de Peaje del Condado de Harris (HCTRA por sus siglas en inglés) anunció este jueves que los cobradores de peajes ya no aceptarán pagos en efectivo en las casetas de las autopistas para ayudar a reducir la propagación de gérmenes y la posible exposición al coronavirus (COVID-19), reseñó KHOU 11.

Las autopistas del condado de Texas han eliminado el “manejo físico y el intercambio de dinero en efectivo en el sistema de autopistas” para reducir la exposición al virus tanto a los conductores como a los empleados.

“Los clientes que vayan a pagar en efectivo deben conducir y pagar más tarde en línea en el sitio web Missed A Toll de la autoridad de peaje” Asimismo, HCTRA anunció que renunciarán a la tarifa administrativa de 1.50 dólares que suelen cobrar cuando las personas pagan después, informó ABC 13 News.

“Si el cliente no puede conectarse, se enviará una factura al propietario registrado del vehículo sin cargos adicionales por falta de pago de peajes en el momento de la transacción”, indicaron las autoridades.

Harris County is taking action to eliminate the physical handling and exchange of cash on the toll road system due to #COVID19. #SafetyFirst: if you stop to pay with cash, continue to use the cash lanes, but drive through and pay later.

More info: https://t.co/6v5TW5yvz2 pic.twitter.com/DclfBRXpR9

— HCTRA (@HCTRA) March 12, 2020