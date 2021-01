“Con The Overview, esperamos impulsar conversaciones de igual a igual, a través de los informes detallados de Gadi sobre temas importantes para esta generación de consumidores de noticias en tiempo real”. Archivado Peacock The Overview Gadi Schwartz.

The Overview es la adición más reciente a la creciente línea de programación de noticias de Peacock, que incluye los canales de transmisión The Choice, NBC News NOW, Sky News, TODAY All Day y NBCLX;

Los últimos episodios de NBC Nightly News con Lester Holt, Dateline, The Medhi Hasan Show, Zerlina., The Majority Report con Sam Seder, Noticias Telemundo, Meet the Press con Chuck Todd, Meet the Press Reports y Sunday TODAY; y las últimas noticias con actualizaciones de todo NBCUniversal, incluidos TODAY, NBC Nightly News, MSNBC, CNBC, NBCLX, E! News y Access Hollywood.

Peacock está disponible actualmente en la plataforma Roku; Dispositivos Apple, incluidos iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV 4K y Apple TV HD; Plataformas y dispositivos de Google, incluidos Android, dispositivos Android TV, Chromecast y dispositivos integrados Chromecast;

La familia de dispositivos Xbox One de Microsoft, incluidas Xbox One S y Xbox One X; Sony PlayStation 4 y PlayStation 5; y VIZIO SmartCast TV y LG Smart TV.

Los clientes elegibles de Xfinity X1 y Flex de Comcast, así como los clientes elegibles de Cox Contour, disfrutan de Peacock Premium con su servicio sin costo adicional.

