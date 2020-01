Página

1 de 3

Elogia Pável Pardo las instalaciones y perspectivas del Atlanta United

Recomienda a la MLS “equiparar la balanza” entre jugadores de alto y bajo nivel

Se nota la mano del Tata Martino en el Tri, dice, rumbo al Mundial de Qatar

Pável Pardo, el internacional mediocampista mexicano, ex América, ex Stuttgart y ex Chicago Fire, alaba el crecimiento de la MLS (Major League Soccer) pero advierte que el éxito de la liga depende de balancear el nivel de sus equipos.

Pardo no escatima elogios para el Atlanta United, sus instalaciones y perspectivas, pues dice que ya conforma un equipo bien constituido que comienza a edificar su propia historia.

En plática con Mundo Hispánico, el mediocampista -autor del primer gol de un jugador mexicano en la Bundesliga-, retirado de las canchas desde 2013, felicitó al Atlanta United por la calidad de sus instalaciones.

Destacó el nivel de la MLS, pues su modelo es bueno y sus pasos son firmes. “Van de poco y van creciendo y me parece interesante. La MLS ha crecido en estructura, tiene academias en todos los clubes y creo que el nivel mejora cada vez más”.

Sin embargo, hizo notar que aún falta que los presupuestos de todos los clubes tengan un nivel similar, y en el caso de los jugadores, dijo que unos tienen un nivel muy alto y sobresalen, pero hay otros cuyo nivel es bajo, de manera que cuando la Liga logre “equiparar la balanza, entonces va a despegar”.

Pardo fue entrevistado en el marco de la Copa de Campeones de la Concacaf y puso de relieve que Atlanta United ha construido muy bien su corta trayectoria de tres años, de manera que apenas comienza a construir su historia.

Acerca de la importancia que tiene para un jugador el vestir la camiseta de la selección de su país, Pável dijo que el asunto, sin duda, es importante para el futbolista, pero destacó que es el club para el que juega el que le contrata y paga, y al club “es al que perteneces y al que te debes”. Es por ello que el publicitado “amor a la camiseta” de una selección genera controversias en casos de jugadores que se han bajado del carro de la selección.

Pável Pardo, quien disputó 145 partidos con el Tri como volante de contención y anotó 8 goles, hizo notar que el tema de la selección y las convocatorias de jugadores “es un poco difícil” y pidió entender el rol del jugador que viste los colores de una selección por amor a su país.

La selección nacional otorga al jugador el prestigio, la satisfacción, el orgullo de representar al país, pero “muchas a veces no entendemos el lado de los jugadores, algunos de ellos están consolidados y otros no”.

“He visto jugadores mexicanos que cuando han estado en la selección han hecho todo por ella”, añadió Pardo, quien durante su trayectoria en el fútbol de clubes anotó 50 goles en clubes a lo largo de veinte años de vida activa como jugador.

Pável Pardo, quien jugó con el Tri el Mundial de Alemania 2006, indicó que en las situaciones personales los jugadores en México “no somos tan claros a veces eso y a veces el problema lo hacemos un poco más grande”.

Sobre la elección de Gerardo el Tata Martino, Pável Pardo consideró que el tema le parece “muy interesante e importante. Él es un entrenador que sabe lo que quiere, es frontal y eso a México y su Selección le viene bien porque es congruente con lo que dice y hace”.