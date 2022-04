Hace apenas unos días, se dio a conocer que la actriz Susana Dosamantes fue diagnosticada con cáncer de pancreas

Ahora, Vieira Vidente revela la verdad del estado de salud de la mamá de Paulina Rubio

También, la psíquica compartió cómo se encuentra La chica dorada

¿En riesgo? Hace apenas unos días, se dio a conocer que Susana Dosamantes fue diagnosticada con cáncer de pancreas, y aunque no se han compartido más detalles al respecto, fue la reconocida psíquica Vieira Vidente quien reveló la verdad del estado de salud de la mamá de Paulina Rubio.

A través de su canal oficial de YouTube, donde está cerca de llegar a un millón y medio de suscriptores, la vidente compartió un video que hasta el momento tiene más de 87 mil vistas y donde también compartió cómo se encuentra actualmente La chica dorada, quien emprendió una gira junto a Alejandra Guzmán.

¿Qué está pasando en realidad con la mamá de Paulina Rubio?

En su primera lectura de cartas, Vieira Vidente comentó que no comenzó muy bien: “Las cartas me están diciendo que la señora Susana Dosamantes no se ha estado sintiendo bien, eso no es de ahora, para nada, eso ya viene de años atrás”. Una admiradora le preguntó que es en realidad lo que está pasando con la mamá de Paulina Rubio y así respondió:

“Aquí hay algunos secretos, claro, cada quien lleva su vida personal como le plazca, como la quiera llevar. Esto no es desde ahora, que se hizo público ahora, sí, pidiendo una cadena de oración para ella”, compartió la vidente, quien dejó en claro que La chica dorada ha estado al lado de su madre en todo momento.