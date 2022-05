Paulina Goto denuncia conductor: Relata su horrible experiencia

El tweet contenía un texto que la actriz Paulina Goto había escrito en las notas de su celular contando cómo había sucedió su incidente con el conductor: “Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y enseguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla.”

“Le pedí que me dejara bajarla de nuevo y bajará el seguro, y me dijo que no. Le pedí que, para el coche, que me quería bajar y me dijo que ‘no me iba a pasar nada.’ Tuve que la puerta y saltar mientras el coche avanzaba.” Termino de escribir la actriz de 30 años ante el momento de terror que vivió.