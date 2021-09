“Me pegaron amigos, me pegaron, ahí viene el señor loco”, fueron las palabras de Paul Stanley cuando escucha que alguien tocó la puerta. Después le dijo que no iba a abrirle la puerta a su agresor que estaba del otro lado esperando a que le abrieran la puerta y entrar a golpearlo nuevamente.

Al momento de entrar a la habitación El Burro Van Rankin se le ve molesto y comienza a amenazar a Paul Stanley por lo que solamente le dice: “Ya no me pegues” y el Burro lanzó un golpe directo a la cámara que estaba grabando este momento de tensión entre los conductores.

“Para que sigas portándote mal”, “Eso te pasa por rayarme mi coche”, “Dejen de bromear con violencia, es un mal ejemplo, me están cayendo mal”, “No está para esas bromas neta”, “Nada que ver esa violencia con lo que se está viviendo… No deja ninguna enseñanza”, “Yo si me la creí, que bueno que es broma”, fueron algunos comentarios. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ .

“Estoy muy triste y desesperado, orando mucho y pidiéndole a Dios que no lleguen a una situación más delicada. Conforme fue pasando el tiempo, no podíamos detener el llanto de nuestro bebé y, a la par, Jenny empezó a sentirse muy cansada, por eso nos alarmamos, fuimos de inmediato, les hicieron una PCR y tristemente los dos salieron positivos, ¡esto es una pesadilla!”, expresó Fernando Moreno, pareja de Jenny García.

“Hasta este momento no (hospitalizar a la conductora de Hoy de Televisa), sólo estamos en constante monitoreo, pero si sigue empeorando, debemos atender las indicaciones del médico; sin embargo, estoy rezando mucho para que no tengamos que internarla”, finalizó.

Al parecer, la conductora de Hoy de Televisa ya pasó lo peor

Por medio de sus historias de Instagram, Jenny García ha mantenido al tanto a sus seguidores de esu estado de salud: “Buenos días, amanecí ya mejor. A mamá nada más le duele un poquito el cuerpo y la garganta, ya estamos más felices y con más ánimo, por estarlos leyendo y sus buenas vibras. Gracias a todos por preocuparse”.

En otro video, la conductora de Hoy de Televisa dijo: “Gente bonita, pues hoy ya nos sentimos un poco mejor. Todavía andamos un poco con la garganta mal, pero ya no tenemos dolor de cuerpo, no cabe duda que hay una frase que dice que en la cárcel y en la enfermedad conoces a los amigos y me he dado cuenta de muchas personas que no pensé que eran mis amigas, de personas que no pensé que valía tanto para ellas”. Archivado como Paul Stanley golpeado rostro