Paty Navidad: “Triunfo de Trump es lo mejor para México”

Paty Navidad vuelve a encender la polémica con sus palabras a favor del presidente estadounidense

“El triunfo de Trump es lo mejor para México”, aseguró la actriz

La actriz encendió las redes con comentarios a favor y en contra de su postura política

La actriz mexicana Patricia Navidad sigue en el ‘ojo del huracán’ por sus declaraciones. En meses pasados ha hablado sobre el coronavirus, pero esta vez se sumergió en política al hablar sobre las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 3 de noviembre en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, Navidad mostró abiertamente su apoyo al presidente Trump, quien aspira a la reelección.

“¡Hagamos que AMÉRICA vuelva a ser grande!”, empezó diciendo, en alusión a la famosa frase que el presidente estadounidense utilizó en su anterior campaña.

Después de hablar a favor de Trump, aseguró que él “es el único que se está oponiendo a éstas élites y agendas, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, es la mejor opción, no sólo para México y Latinoamérica, sino para el mundo entero”.

“Trump ésta en desacuerdo con los planes de esclavizar al mundo y seguir reduciendo y destruyendo a la humanidad. En contra de la manipulación y mentiras de los sionistas satánicos y a favor de la verdad, de los derechos y valores humanos, de la familia y de la evolución espiritual, partiendo de la naturaleza humana y del respeto a la vida en general en todas sus variantes y representaciones. NOS GUSTE O NO, ESTEMOS DE ACUERDO O NO, Trump Es la única y mejor opción para detener la destrucción del mundo y de la humanidad, y para reconstruir y volver a hacer a AMÉRICA GRANDE”, concluyó.

Y antes de que alguien siquiera le respondiera, agregó: “En vez de enojarse, investiguen…”.

Su publicación generó de inmediato múltiples comentarios, tanto de aquellos que apoyan a Trump, como de otros que lo consideraron inapropiado.

“Eso quiere decir que no le importa que Trump maltrate a los latinos. Me pregunto de qué país es ella”, “Patty como que ya lo tuyo es llevar la contra no? Si la mayoría dice algo tu te postulas para lo contrario”, “A esta mujer ya le implantaron el chip del que tanto habla”, le dijeron a través de Instagram.