Tras sismo en México, Paty Navidad pronostica que viene algo mucho peor

Dice que una hecatombe “nos pondrá de rodillas a todos por miedosos y cobardes”

La actriz criticó el encierro recomendado por las autoridades para evitar el contagio del Covid-19

Tras el fuerte sismo del martes en México, Paty Navidad lanzó una advertencia en su cuenta de Twitter sobre el “desolador futuro” que según ella le espera a la humanidad.

La actriz mexicana, que por sus publicaciones en Twitter ya ha dado de qué hablar anteriormente, esta vez culpó al encierro propiciado por el coronavirus, un “virus político manipulador y mentiroso”, señaló.

“#sismo y lo que viene es mucho peor… una hecatombe que nos pondrá de rodillas a todos por miedosos y cobardes, a ver si siguen encerrados y alimentando el pánico a un ‘virus’ político manipulador y mentiroso. Muchos más morirán de hambre, desempleo, depresión y delincuencia”.

La actriz mexicana Paty Navidad criticó el encierro recomendado por las autoridades para evitar el contagio del Covid-19, dijo que si la gente tuviera más fe y amor a Dios, no tendría miedo de salir de “su prisión”.

“Si tuvieran más fe y amor no tendrían miedo a salir de su prisión, quien siente a Dios en su corazón y lo lleva consigo nada teme, menos a virus creados para control de masas por la misma élite oscura, ONG’s y gobiernos cómplices de esta pandemia y agenda de Nuevo Orden Mundial”.

A través de varios tweets, la actriz mexicana habló del plan satánico que busca imponer un Nuevo Orden Mundial.

“El nivel está aún más arriba, creo que detrás del plan satánico existe uno divino y tengo fe que ganaremos, lo malo es qué hay muchas almas que no se quieren soltar de los oscuros. Están encerrados con miedo, se han alejado de Dios y seguirán las lecciones hasta que despierten”.

Los comentarios no se hicieron esperar: “Antes que nada siempre se debe de respetar el pensamiento de los demás, su forma de ser, preguntar el porqué piensa de esa manera o cómo llegó a esa conclusión”, “Nadie sabe lo qué tus palabras significan. Te sigo, por qué me sorprende qué formes parte de la sabiduría de la verdadera razón de la vida. Saber ser”, “Habemos muchas persona que pensamos igual que tú, así que no hagas caso, sigue adelante pues tienes mucha razón, el tiempo te la dará, estamos contigo”, “Me voy a cag.. en tu boca pend.. de ignorante, con razón eres pu.. de televisa”.

Mientras que en Twitter postea mensajes polémicos, en su cuenta oficial de Instagram suele compartir reflexiones sobre inteligencia espiritual.

“La inteligencia espiritual es un viaje introspectivo a nuestro interior con la voluntad de iluminación, la capacidad de sentir y escuchar la llamada esencial de nuestro ser, la voz de la verdad que indica que es tiempo de despertar del letargo provocado por un largo sueño Inter dimensional-inconsciente y paralizador”.

“Despertemos a la luz de la conciencia, elevemos la energía, encendamos la chispa divina y conectemos con el universo del creador para juntos evolucionar, renacer y transformarnos en amor infinito desde nuestra esencia humana y espiritual. Quien ve hacia afuera duerme, quien ve hacia adentro despierta. Dentro de ti encontrarás todas las respuestas a tus preguntas. AMÉN”.

Algunos de sus seguidores no desaprovecharon la ocasión para expresar sus puntos de vista, aunque algunos no tomaron en cuenta el mensaje que compartió: “Ching… de filtro”, “Culaquiera es linda con exceso de filtros”, “Nadie te lee!! Solo te admiran y adulan!!! Pues entonces solo pon fotos y ya” (Con información de Agencia El Universal).