De nueva cuenta, Paty Navidad reacciona a los constantes ataques recibidos por apoyar a Donald Trump

La actriz mexicana responde a sus detractores de forma inesperada

“Si no les gusta lo que ven, no lo vean y si les molesta lo que leen, no lo lean”, dijo en redes sociales

No pasó mucho tiempo para que la actriz mexicana Paty Navidad respondiera nuevamente de forma inesperada a sus detractores luego de los constantes ataques recibidos por apoyar a Donald Trump.

Vestida de rojo y blanco, y una gorra que tiene la frase: “Trump 2020 Keep America Great”, Paty Navidad prácticamente se desahogó en sus redes sociales, donde está cerca de llegar al medio millón de seguidores.

“¡Abrazo de luz y bendiciones! No se enojen ni hagan corajes, ¡relax!, mejor mediten, reflexionen, escuchen música, lean, bailen, cocinen, rían, disfruten al máximo y sean felices”.

La actriz mexicana, quien no ha ocultado su simpatía por Donald Trump, lo cual le ha traído algunos problemas, le aconsejó a sus “haters” que vivan la vida, la libertad y el amor.

Y por si no fuera suficiente, Paty Navidad mandó un último mensaje con dedicatoria especial:

“Si no les gusta lo que ven, no lo vean y si les molesta lo que leen, no lo lean, pero no busquen culpables y háganse responsables de las consecuencias por las decisiones tomadas en cuanto a sus pensamientos, sentimientos, emociones, palabras y acciones”.

Por último, la actriz mexicana, originaria de Tapachula, Chiapas, otra vez se dirigió a sus detractores para decirles que no tengan miedo.

“Y atrévanse a vivir con conciencia despierta y mucha alegría que les ilumine y aún más el alma… Amen (sin tilde)”.

De inmediato, seguidores de Paty Navidad reaccionaron a esta publicación de diferentes maneras, ya sea para expresarle su admiración o para atacarla sin piedad por apoyar a Donald Trump.