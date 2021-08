“La primera, nunca, nunca, nunca he dicho que el coronavirus no exista, al contrario he dicho que el coronavirus ha existido toda la vida, virus han existido toda la vida , virus, bacterias, paracitos y todos más, y es más, tenemos que vivir con ellos, porque el sistema inmunológico de alguna manera se fortalece también con ello, nunca he dicho que no exista, no hay ningún mensaje mío que diga eso”.

Fueron muchos los momentos en donde se habló de que Paty Navidad decía que ella no creía en el COVID-19, afirmando incluso que hasta no existía, tras esto, la actriz mexicana reaparece en televisión y aclaró que ella nunca había dicho que el coronavirus no existía, y que era una de las tantas informaciones que se había tergiversado de ella:

La actriz también argumentó que nunca estuvo tan grave como muchas veces se dijo en medios de comunicación: “Nunca estuve intubada, lo que sí te tengo que decir es que cuando llegué con problemas de oxigenación sí me dijeron, ‘viene gravísima, hay que intubarla’ y yo nunca me dejé, y lo digo porque a veces hay muchos casos que se intuba sin antes checar y todo y a veces no es necesario, si me hubieran intubado no estaría aquí”, informó Paty Navidad, quien reaparece en televisión tras estar internada.

Ante esto, Paty Navidad comentó que ella nunca estuvo internada por COVID-19 como mucho se comentó a lo largo de estos días, sino más bien por neumonía: “Yo llegué al hospital, se dijeron muchas cosas, en realidad yo llegué por problemas de oxigenación, el diagnóstico era neumonía, pero sinceramente nunca me sentí con neumonía, si me sentí con problemas de oxigenación leve, nunca tuve problemas para realmente poder respirar como se dijo”

Cuando se le cuestionó a Paty Navidad si estuvo al borde la muerte como mucho se comentó a lo largo de estas semanas, ella comentó que no: “No, jamás, yo nunca estuve al borde de la muerte, jamás, se dijeron muchas cosas que de verdad yo los veía desde el hospital, porque sí estuve hospitalizada, pero los veía y me preguntaba porqué decían tanta mentira, porqué se lucra tanto con la salud y el dolor”.

“Dijeron por ahí en una revista que su hermana dio una entrevista que estaba mal de sus facultades mentales, eso también es una mentira, no que esté mal de mis facultades, yo siempre he sido una persona no normal, pero eso es parte de mí, mi hermana nunca dio una entrevista, no tengo un tumor cerebral”, dijo Paty Navidad, quien reaparece en televisión para el medio Al Extremo!.

Ella también comentó que nunca le dijo a la gente que no se vacunara, sino que que simplemente ella no se vacunaba: “Se ha dicho que yo digo a la gente que no se vacune, esa es otra mentira, yo he dicho, yo Patricia Navidad no me vacuno, porque es mi derecho a elegir a vacunarme o no vacunarme, la gente que haga lo que quiera y se haga responsable, como yo me hago responsable de mis decisiones”, habló Paty Navidad, quien reaparece en televisión tras estar internada en el hospital.

“Yo decía que no se infectaran por el virus del miedo”

Para finalizar, Paty Navidad comentó que la gente lo único que quería era verla derrotada, pero este sentimiento se radicaba del miedo, la frustración y el dolor que había, tras esto, comentó que ella decía que no se dejaran infectar por el virus del miedo: “Que de eso he hablado mucho, no se dejen infectar por el virus del miedo, nada más”. Los comentarios de la gente no se hicieron esperar: “Está hinchada o veo mal”, “Ahora dice que no tuvo Coronavirus jjaaja”, “Pensé que era la Chiquis”, “hinchada de rellenos en la cara”, “Igual no reconoce nada, sigue negándolo de forma muy sutil”.

La mexicana comentó que actualmente no tenía redes sociales ya que todas habían sido eliminadas hace unos meses atrás: “No tengo ninguna red social como desde hace mes y medio, la última que me la quitaron, la única que tenía, porque todas las demás me las quitaron desde enero”, finalizó la entrevista Paty Navidad, quien reaparece en televisión tras estar internada en el hospital. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ