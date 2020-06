La actriz mexicana vuelve a crear polémica en Twitter

De nueva cuenta, la actriz mexicana Paty Navidad crea polémica en Twitter al decir que viene una invasión alienígena y una usuaria le dice que se droga y tiene un tumor en el cerebro, pero ella responde.

En la cuenta oficial de Instagram de Suelta la sopa, se muestra una captura de pantalla de este “intercambio” de palabras entre la actriz mexicana y una usuaria.

“… pura combinada con… durante el día y en la noche toma 3 pastillas de… Sin contar los medicamentos de por vida por el tumor que tiene en la base del cerebro. Pobrecita, da lástima, no cabe duda que la menopausia le afectó”, escribió esta usuaria, quien no pensaba que Paty Navidad le contestaría y sorprendería a todos con su respuesta.

“Disculpe, señora, usted se equivoca, no tengo ningún tumor, nunca en mi vida me he drogado, estoy cansada de tantas acusaciones, agresiones y difamaciones, le pido de la mejor manera se desdiga, de lo contrario, si usted es real, me veré obligada a accionar de forma legal. GRACIAS”, posteó la actriz mexicana, quien ya es conocida por expresar sus puntos de vista sobre diferentes temas en su cuenta oficial de Twitter.

Algunos seguidores de la cuenta de Instagram de Suelta la sopa, al ver esta confrontación, no dudaron en expresarse: “Paty, hazte una casa en el bosque sin luz, sin teléfono, televisión, alejada del mundo, sin vecinos, cúrate con yerbas y sé feliz”, “Es que Paty quiere publicidad, por Dios, parece que de verdad le falta algo en su cabecita”.

Pero, ¿qué fue lo que provocó este enfrentamiento? Todo parece indicar que se trató de un tweet en el que Paty Navidad respondió a este cuestionamiento: “¿Y qué me dices de los grandes avistamientos de OVNIS que se están dejando de ver últimamente?”

La actriz mexicana contestó de la siguiente manera: “Están preparando algo grande a nivel mundial, después de una ‘aparente’ invasión alienígena, llegan hologramas de imágenes religiosas en el cielo, ‘Proyecto Blue Beam’ o Rayo Azul. Despierten a la conciencia, todas las respuestas a nuestras preguntas están en nuestro interior”.

Otros usuarios también se le fueron con todo a Paty Navidad, aunque cabe resaltar que su respuesta a la usuaria que aseguró que se droga y que tiene un tumor en su cerebro ya no se encuentra disponible:

“Paty, ¿de cuál fumas?”, “Ya deja la mota”, “¿Y quién fregados cree en imágenes religiosas en el cielo? Ahora si que no mam… Yo sigo creyendo en Huitzilopochtli”, “Las drogas destruyen”, “Pero yo a esta señora no le creo ni los buenos días”.

Algunos seguidores le hicieron ver que lo que asegura no es del todo cierto: “Espero que estés informada que ese video es como del 2016”, mientras que varios más se burlaron de ella: “Amo a tu tía, wey”, “Jajaja, mi tía cuarta es la mejor”, “Quisiera un día echarme una cheve con ella”, “Jajaja, yo digo que es reptiliana”, “Pásame el número de tu dealer”, “Fuente: mi dealer”.

