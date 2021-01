La actriz Paty Navidad abre una nueva cuenta de Twitter

Esto después de que se le suspendiera su anterior cuenta de red social

Esta noticia la publicó en su cuenta de Instagram

Paty Navidad nueva cuenta. La actriz y cantante, Paty Navidad, no se quedó con los brazos cruzados luego de que Twitter suspendiera su cuenta oficial y creó una nueva, cosa que ni al presidente Trump se le ha ocurrido.

Cabe recordar que hace unos días, tanto a la actriz como al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se les suspendió su cuenta de Twitter. En el caso del mandatario, la suspensión definitiva ocurrió después de una primera suspensión de advertencia que duró 12 horas.

A través de su cuenta de Instagram, Paty Navidad compartió un video de ella misma con una noticia, que deja en claro que no se quedará con los brazos cruzados por la suspensión de su cuenta en la red social del pajarito.

En la publicación aparece la celebridad sonriendo para la cámara, luciendo una chamarra y una blusa en color negro. También agregó una imagen donde se ve el perfil de una cuenta de Twitter con su nombre.

Una nueva cuenta de Twitter

Para sorpresa de todos, esa imagen es de su nueva cuenta de Twitter, ya que la cantante abrió una para poder seguir publicando sus opiniones de los temas controversiales que le llevaron anteriormente a la suspensión.

“Les tengo una noticia para todos los que me quieren o me odian, ¿Qué creen? YA TENGO NUEVA CUENTA EN TWITER QUE TANTO ME EXTRAÑA”, escribió en la publicación.

Después agregó la descripción de la imagen que había subido donde se ve su perfil: “Aquí al lado les dejo la foto de la cuenta que es, ya que la palomita azul voló y no aparece ahí. Nunca nos rindamos ni tengamos miedo a la libertad de volver a empezar con más fortaleza, cada día de vida es una gran oportunidad para evolucionar, construir y crear de nosotros algo mejor.”

“¡Dios los bendiga! GRACIAS por quererme y aceptarme como soy … AMEN sin tilde.”, finalizó diciendo la actriz.