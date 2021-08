Aunque hicieron su máximo esfuerzo, el equipo azul no pasó al balcón, sino por el contrario tuvieron que esforzarse más para obtener un lugar dentro del programa más popular de cocina. El momento no pasó por desapercibido para la audiencia, quienes siguieron al pendientes del reto que aseguraba el lugar de sus famosos favoritos.

“No soy débil”

Entre los comentarios del programa, El Universal rescató una de las partes donde habló la actriz sinaloense, señalando que ella no era alguien débil, pero si muy sensible y emocional; esto se debe, a las palabras que mencionó el Chef Herrera en contra de la actriz, mencionándole que nadie la quería en la programación.

“Soy una mujer muy sensible, muy emocional, pero no soy débil. Me conectó a un pasado mío en un proyecto donde sí hubo una dirección para afectar, que no es el caso aquí”, dijo la actriz en la transmisión del inicio de MasterChef Celebrity, donde salió victoriosa con su platillo de postre, ganándose buenos comentarios de los jueces.