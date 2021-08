Aseguran que Paty Navidad fue internada de emergencia por complicaciones del coronavirus

Una fuente cercana a la actriz informó que su estado es delicado, inclusive que la van a entubar

La actriz no creía en la existencia del virus, por lo que los internautas a través de las redes sociales han estado recordando sus palabras, tachándola de 'inconsciente' ¡Pasó lo que no creía que iba a suceder! Ha trascendido a los medios de comunicación, que la actriz Paty Navidad se encuentra pasando por un estado de salud bastante delicado, después de dar positivo en una de las pruebas de Covid-19. Ella afirmó que no existía tal virus, por lo que no había nada que temer. De acuerdo con los medios de comunicación, la actriz fue trasladada a un nosocomio de la Ciudad de México, con ayuda de los agentes del ERUM (Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas) debido al mal estado que presentó. Por lo que, al momento publicarse dicha noticia, en las redes sociales comenzaron a mencionar que "era la consecuencia de no creer en el coronavirus". Paty Navidad internada emergencia: fue ingresada en el hospital Hace un par de horas, se dio a conocer en diferentes medios de comunicación, la noticia de que la actriz de telenovelas y participante de MasterChef Celebrity, Paty Navidad, había sido ingresada en un nosocomio de la Ciudad de México, debido a que su estado de salud decayó considerablemente, por lo que no tuvo otras opciones. "Su salud se ha visto muy afectada, por lo quela madrugada de este martes tuvo que ser ingresada de emergencia a un nosocomio de la Ciudad de México", presentó la revista mexicana TV Notas, ya que hace un par de días se informó que había dado positivo a una de las pruebas de Covid-19, que administró la producción de MasterChef Celebrity, México.

Paty Navidad internada emergencia: "Iba muy mal" Según la información presentada por el medio de comunicación, la actriz de telenovelas mexicanas, se encuentra en un estado crítico de salud; en los primeros informes que menciona la revista de espectáculos, se menciona que Navidad necesitó apoyo para respirar, por lo que su ingreso podría terminar en entubación. "Nos confirman que una unidad de ERUM (Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas) tuvo que ir por ella a su domicilio para trasladarla al hospital, ya que iba muy mal e incluso ya necesitaba intubación para apoyar su respiración", señaló la revista, hace un par de horas. Este diagnóstico, que no es nada favorable para la actriz contrarresta con las declaraciones que ella dio en redes sociales días atrás.

Paty Navidad internada emergencia: No se ha confirmado la noticia Aunque no han trascendido más que un par de horas que se dio a conocer la lamentable noticia, tanto la actriz, como su equipo no han dado declaraciones sobre la situación. Por ello, se espera que próximamente se confirme o se niegue la situación por la que está pasando; de ser cierto, sólo se espera su pronta recuperación. Hasta el momento, la única información que se conoce es que sus cuentas de Instagram y Twitter fueron cerradas, ya que se considera que su forma de pensar es incorrecta y que en estos momentos de pandemia, sólo está creando un pensamiento de pánico y desinformación entre sus seguidores, ya que algunos de ellos creen correcto lo que ella piensa de la enfermedad.

Paty Navidad internada emergencia: La critican en redes sociales Rápidamente la noticia de su estado de salud corrió como pólvora en diferentes redes sociales, donde los internautas no han dudado en expresar su sentir hacia la noticia. Aunque la mayoría la critican, debido a que siempre pregonó que no existía el Coronavirus, otros tantos desean que pronto se mejore y pueda salir de esta lamentable situación. Mientras se conoce si es real o no la noticia que circula, varios han recordado las frases que ponía en sus redes sociales la actriz, mencionando que esas son las consecuencias de no obtener la vacuna contra la Covid-19, por lo que hacen un llamado a los habitantes y seguidores de Navidad, mencionando que sean prudentes y eviten más contagios.

Paty Navidad internada emergencia: "El Covid no es una broma" En una publicación realizada por Despierta América, en su perfil de Instagram, señalaron la noticia de Paty Navidad, recalcando como su estado de salud es considerado como delicado. Tras postear dicha información, los medios han señalado que la actriz debió no tomarse a broma aquella enfermedad, porque ahora descubrirá lo que es vivir las consecuencias. "Que siga diciendo que esto es una mentira. Solo los que ya perdimos seres queridos sabemos que el COVID no es una broma. Dios tenga misericordia de ella.", señalaron en el post donde se informaba el estado de salud de la sinaloense, ya que muchos internautas recuerdan lo que ella llegó a publicar en sus redes sociales.

“Que de un mensaje si la libra” Como bien han señalado, Navidad era fiel creyente que no existía el virus de el Covid-19, por lo que varios usuarios esperan que ella logre mejorarse, para así cambiar su manera de pensar ante la situación que aqueja al mundo entero. Inclusive, llegaron a comentar que quizá esto sirva de lección para las personas que aún están renuentes a aceptar su existencia. “La señora no creía en el COVID. Espero se recupere y pueda dar un mensaje a los que aún no creen. Tremendo mensaje del universo!”, escribió una seguidora de dicha página, donde fue apoyada por más internautas, quienes esperan lo mismo y que la actriz pueda salir adelante de esta situación, para cambiar su forma de pensar.

“Qué aguante en casa” Las personas no se tentaron el corazón y comentaron que Navidad no merece ningún tipo de auxilio, ya que fue una persona que en todo momento decía que el coronavirus no existía; por ello, debió quedarse en casa y aguantar las consecuencias de la enfermedad y demostrar a los demás que no estaba equivocada. “Si el COVID no existe para que fue al hospital, que sea brava y aguante en la casa a ver si es verdad”, escribió un internauta que se encuentra molesta por la forma de pensar de la actriz, quien en diferentes ocasiones señaló que ella no creía en la existencia de dicho virus, por lo que ahora debería enfrentar la enfermedad sin ningún tipo de ayuda.

“No se deben reír del mal ajeno” También defendieron a Paty Navidad en aquel post, señalando que nadie debería burlarse de la situación por la que está atravesando, dado que nadie está exento de aquel virus. Aunque no es una situación graciosa, cae en lo irónico, ya que hace un par de semanas la sinaloense mencionaba que no existía el coronavirus y que la gente sólo caía en parte de una estrategia política. “No debería reírse del mal ajeno, la verdad es que uno saca lo que anda en el corazón, le deseo salud, que pueda recuperarse lo más pronto. Mis oraciones para ella!”, comentó una usuaria ante la situación por la que está atravesando la actriz de telenovelas, explicando que nadie debe burlarse de el padecimiento de Navidad, ya que en aquel momento era su forma de pensar.

“Por personas como ella, la pandemia no termina” Ya que la noticia viajó rápidamente por los medios de comunicación y redes sociales, el nombre de la actriz no ha parado de ser mencionado. En Twitter se convirtió en tendencia y hubo personas que le recriminaron su poco cuidado. Inclusive mencionaron que ella no merece empatía, ya que por personas que actúan de esa forma, la pandemia no se termina. “Paty Navidad internada en el hospital por complicaciones de COVID… ¿Por qué tendría que ser empático con una persona como ella? Por culpa de esa persona y de muchos otros inconscientes la pandemia no concluye.”, escribió un internauta en Twitter, donde el nombre de la actriz se ha convertido en tendencia rápidamente.

Esperan que se recupere Pero no todos los usuarios se expresaron con burlas hacia la actriz, sino que también hubo quien espera que se recupere, ya que sólo estaba siguiendo su creencia y aquello no tiene nada de malo, por lo que no deberían burlarse de la situación por la que está atravesando en estos instantes. “Es lamentable lo que está sucediendo con Paty Navidad, ojalá se recupere pronto. Ella sólo tenía una creencia que tal vez no fue la correcta, pero les prometo que no es una mala persona. ¡Pronta recuperación!”, tuiteó un internauta a través de aquella red social, a lo que varias personas apoyaron, esperando su pronta recuperación.