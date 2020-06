Paty Navidad impacta con nuevo aspecto

Usuarios aseguran que la actriz mexicana se hizo varias cirugías

“Que buen cirujano y que envidia de la buena”

Paty Navidad nuevo aspecto. La actriz mexicana Paty Navidad sigue dando de qué hablar en redes sociales; sin embargo, en esta ocasión, más que sus controversiales declaraciones en contra del Covid-19 o La Nueva Orden Mundial, lo que ha sorprendido es su aspecto.

Después de que la actriz mexicana colocara una fotografía del perfil de su rostro junto a un extenso mensaje de reflexión, los comentarios sobre su físico no se hicieron esperar.

Con más de 5 mil likes hasta el momento, el mensaje que escribió Paty Navidad para acompañar esta imagen dice lo siguiente:

“La inteligencia espiritual es un viaje introspectivo a nuestro interior con la voluntad de iluminación, la capacidad de sentir y escuchar la llamada esencial de nuestro ser, la voz de la verdad que indica que es tiempo de despertar del letargo provocado por un largo sueño mediocre y paralizador”.

La actriz mexicana, quien nació el 20 de mayo de 1973, continúa con su mensaje: “Despertemos a la luz de la conciencia, elevemos la energía conectando con el universo del creador para juntos evolucionar, transformarnos y renacer en amor desde nuestra esencia humana y espiritual. Quien ve hacia afuera duerme, quien ve hacia adentro despierta. Dentro de ti encontrarás todas las respuestas a tus preguntas. Amén”.

Más que el mensaje, algunos usuarios se fijaron más en el nuevo aspecto de Paty Navidad, algunos asegurando que se hizo varias cirugías: “¿Cuántas cirugías tienes?”, “Que buen cirujano y que envidia de la buena”, “¿Que filtros usas?”, “Buena reflexión, pero definitivamente no hay como ser natural, utilizas muchos filtros, o literal, muchas cirugías, pero tu rostro real se perdió”.

“Que cambiada está!!! Parece otra persona!!! ¿O estoy viendo mal?”, “Wow, no se parece”, “Está muy diferente, pero claro, la tecnología avanza, y que bien por ella, cuando hay dinero, excelente!!! Muy hermosa quedó!!!”, “Esta señora dio un cambio de 360 grados (sic), no se parece en nada”, “Se quitó sus labios hinchados y perfiló su cara, la hizo más fina”, expresaron otros usuarios sobre la actriz mexicana Paty Navidad.

Hasta este momento, la artista no se ha pronunciado al respecto, aunque se espera que lo haga en las próximas horas, pues en anteriores ocasiones no ha dejado pasar la oportunidad para responderle a sus detractores, aunque esto le acarree más ataques a la postre.

Cabe señalar que la última controversia en la que estuvo implicada fue al asegurar que, con la implantación de la vacuna contra el coronavirus, se colocaría un chip para controlar las mentes.

Hay que destacar que no todo fueron críticas para Paty Navidad, ya que muchos de sus admiradores aprovecharon para llenarla de halagos: “Tan perfecta siempre, te quiero”, “No cabe duda que eres una mujer con mucha luz e inteligencia”, “Tú eres un ser despierto y eso no es para todos, te amo, eres linda, tú no estás sola, somos muchos como tú” (Con información de Agencia México).

