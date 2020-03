Paty Navidad genera polémica por tuit publicado sobre la definición de la palabra “feminicidio”

La actriz levantó controversia por las recientes manifestaciones generadas por la “ola” de violencia

Además, subió otros pensamientos en su cuenta de Twitter y también le respondieron

En medio de una severa crisis por el aumento de violencia en México y por las recientes protestas de mujeres en contra de los asesinatos en personas de su género, la actriz mexicana Paty Navidad decidió dar su opinión respecto al término “feminicidio” y se “echó” al bolsillo a sus seguidores, ya que estuvieron de acuerdo con ella, pero a otras personas no les pareció nada atinada la postura.

Fue a través de su cuenta de Twitter que la también cantante dio a conocer su postura en el tema, pero más allá de la ola de crímenes en el país, la artista tomó el camino del lenguaje y dio su punto de vista sobre el término usado como “feminicidio”, para diferenciar el asesinato de un hombre al de una mujer.

De manera textual Paty Navidad colgó en su cuenta el siguiente texto: “El Feminicidio no existe, éste término es llevado a la política que aprovecha perfecto para continuar sembrando odio y división entre hombres y mujeres, método efectivo para manipularnos, controlarnos y mantenernos en confrontación. EXISTEN ASESINATOS DE HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS”.

El Feminicidio no existe, éste término es llevado a la política que aprovecha perfecto para continuar sembrando odio y división entre hombres y mujeres, método efectivo para manipularnos, controlarnos y mantenernos en confrontación. EXISTEN ASESINATOS DE HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS. — 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 🇲🇽 (@ANPNL05) March 9, 2020

De inmediato esta opinión levantó muchas polémicas, sin embargo, la mayoría de los comentarios eran para estar de acuerdo con la actriz, quien utilizó su cuenta de Twitter @ANPNL05.

Uno de los primeros comentarios que la actriz recibió a su postura fue el siguiente: “En eso tienes toda la razón, un crimen es un crimen y nada tiene que ver el género”.

Sin embargo, otras persona dejaron entrever que pueden estar a su favor: “Algún día diremos ‘tenías razón, mi querida Paty Navidad’, pero tristemente ahorita no porque no tienes razón”.

Una persona más resaltó la reciente actividad que tiene la actriz en su cuenta con esa clase de comentarios y escribió: “Buenas noches, últimamente Paty Navidad ha dado interesantes comentarios y esta no es la excepción”.

“Exacto. No hay nadie que sale a la calle y dice “ah mira una mujer vamos a matarla”. La violencia siempre se inclina al lado más vulnerable sin distinción de género”, comentó otra persona.

Pero otras personas no estaba tan de acuerdo y opinaban: “Totalmente falso, el feminicidio tiene diferentes motivaciones y orígenes, reconocer esas diferencias no tiene por qué dividir a nadie, no otorga privilegios a la mujer ni amenaza al hombre”.

Alguien más dijo estar en desacuerdo con la cantante mexicana: “En desacuerdo, si dos hombres se pelean y matan al contrario es un asesino, debió haber diferencias o asuntos pendientes, hubo o no alguna defensa, un esposo mata a su esposa no hubo posibilidad de defenderse o un sujeto mata a un niño o niña, no hay comparación”.

Un internauta le explicó la diferencia de los términos: “Feminicidio, homicidio e infanticidio, son términos legales usados para describir un acto criminal donde a un ser humano le es privado de la vida así como parricidio o matricidio: Cuando un hijo/a priva de la vida a uno de sus progenitores, son términos legales y sí existen”.