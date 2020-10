Paty Navidad vuelve a causar controversia en redes sociales

La actriz mexicana asegura que no existe la pandemia y que no habrá rebrote

“Simplemente es PLANdemia y control”, expresó

Una vez más, la actriz mexicana Paty Navidad vuelve a causar controversia en redes sociales luego de asegurar que no existe la pandemia y que no habrá ningún rebrote.

Fue por medio de su cuenta oficial de Twitter, donde tiene a la fecha más de 185 mil seguidores, que la actriz mexicana publicó un polémico mensaje.

“No hay ningún rebrote y no hay ninguna pandemia, los virus de gripe existen desde siempre y actúan en cualquier época del año, más aún en invierno. El supuesto ‘Re-brote’ lo han venido anunciando desde hace tiempo y no porque sean adivinos”, expresó Paty Navidad.

Por último, la actriz mexicana, nacida el 20 de mayo de 1973, afirmó que todo esto es “simplemente PLANdemia y control”, y las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar.

“Si no sabes distinguir entre el virus que causa la gripe y el Covid, tal vez no deberías estar tuiteando tanta mam…”, “Lo que hay son muchos ReBrutos y ReManipulables”, “Te invito al hospital donde trabajo para que nos ayudes con los pacientes”.

Las críticas para Paty Navidad iban subiendo cada vez más de intensidad, incluso, una persona le compartió lo siguiente: “Paty, mi tío murió de Covid (coronavirus), ¿entonces quiere decir que mi tío forma parte de este plan?”.

“Esta mujer está recibiendo una buena lana para parecer pende…, te lo apuesto”, “¿Podrías venir a Ciudad Juárez a ayudar en los hospitales, no sé, a platicar con los enfermos del área Covid (coronavirus) y decirles que es solo una mentira para controlarlos?”, expresaron otros seguidores.

Un internauta de plano no aguantó y le lanzó un reto a Paty Navidad, quien asegura que no existe la pandemia y que no habrá rebrote: “La reto señora a que visite un hospital Covid (coronavirus) al área de enfermos graves y nos cuente cómo le va unos días después. Si no hay virus, vaya y muéstrenos. ¿Acepta el reto?”.

Pero aún habría más…