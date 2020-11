La actriz y cantante Paty Manterola aparece en un video portando una sexy bata.

En el video, la mexicana también aparece al lado de sus hijos y su esposo.

Los internautas notan algo extraño en uno de sus hijos.

La actriz y cantante Paty Manterola sorprendió el día de hoy en redes sociales al aparecer luciendo una sexy bata a lado de su esposo y sus tres hijos, provocando ternura entre los miles de seguidores que quedaron enamorados con la bella familia que tenía.

Después de que la ex integrante de la banda Garibaldi enfrentara la muerte de Xavier Ortiz, ex compañero de banda y ex esposo, el pasado septiembre, Patricia Manterola ha decidido “despedir esa etapa” y concentrarse, como lo ha estado haciendo, en su familia.

El día de hoy, la cuenta de Instagram del programa mañanero, Un Nuevo Día, publicó un breve video en donde aparece Paty Manterola en una sexy bata al lado de su esposo y sus tres vestidos de la misma manera.

En el video, la familia de Paty Manterola se encuentra realizando un challenge que consiste en aparecer en pijama o en bata, lanzar su zapato y después aparecer mágicamente ya listos y arreglados.

En el pequeño fragmento, que ya cuenta con más de 91 mil reproducciones, se logra ver a la actriz, a su esposo, Forrest Kolb, junto a sus tres hijos llamados Lucca, Alesso y Matteo.

Al pie de video, el programa de la red de Telemundo escribió el siguiente mensaje: “¿Quién dijo viernes? @patriciamanterola y sus galanes ya están listos para lo que sea”.

Rápidamente diversos comentarios comenzaron a llegar a la publicación en donde Paty Manterola lucía una sexy bata presentando a sus pequeños retoños.

En donde diversos comentarios comenzaron a argumentar que la familia simplemente era bella, sin embargo otros usuarios notaron algo en uno de los pequeños hijos de Paty Manterola. ¿Quieres saber que le escribieron? Continúa leyendo la siguiente hoja y entérate. Puedes ver el video de Paty Manterola en sexy bata aquí.