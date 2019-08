Patrulla Fronteriza presume avance en la construcción del muro

El muro de Donald Trump entre México y Estados Unidos es una realidad y la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) presume con el avance.

A través de las redes sociales, la agencia federal compartió un video que muestra 60 millas del nuevo muro cerca de San Luis, Arizona.

De acuerdo con la CBP, la nueva sección es de tres capas y es más efectiva que la barrera de tan solo 10 pies anterior. La expectativa es lograr la construcción de 450 millas del muro antes de diciembre de 2020. Las vallas están siendo instaladas en California, Arizona, Nuevo México y Texas.

Time-lapse video of the 30-foot replacement wall being installed in #YumaSector near San Luis, AZ. Over 10 of the 27 miles for this project have been completed to date. @CBP pic.twitter.com/cp3JCy83PT

— CBP Arizona (@CBPArizona) August 24, 2019