Una mujer fue detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza, pero le dio un ataque de pánico y tuvo que ser llevada a emergencias de un hospital cercano… los agentes se negaron a irse.

La mujer, su ex esposo y dos hijos regresaban a su casa desde Haulover Beach Park cuando fueron detenidos por un coche de la Patrulla Fronteriza con las sirenas encendidas. La mujer está en Estados Unidos ilegalmente según las autoridades.

Cuando los agentes la detuvieron, ella entró en pánico y tuvo un cuadro de vómitos hasta desmayarse.

Por esa razón, entró en pánico y fue trasladada al cercano Hospital y Centro Médico de Aventura, a menos de 30 minutos al norte del centro de Miami, donde un agente insistió en permanecer dentro de la sala de emergencias número 26 mientras recibía atención médica.

Durante casi cinco horas, el agente permaneció en su lugar, ya sea dentro de la habitación donde la mujer estaba siendo tratada o justo afuera, con la puerta abierta y sin privacidad alguna.

Thomas Kennedy, fue quien filmó un video que documentan el incidente. Él le dijo a The Washington Post que el incidente “plantea preguntas sobre la línea, o la falta de ella, entre la aplicación de la ley de inmigración y la atención médica de emergencia”.

Patrulla fronteriza custodia detenida en emrgencias de Hospital Aventura (VIDEO)

El video publicado en Twitter por otro miembro de la Coalición de Inmigrantes de Florida muestra a Kennedy y otros miembros del grupo discutiendo con el agente de la Patrulla Fronteriza y cuestionando por qué necesitaba quedarse con la mujer mientras ella recibió atención médica.

South Florida, we need an #immigration lawyer ASAP!

At Aventura Hospital a woman is currently in the ER while ICE is waiting outside her room to take her into detention. Officer refuses to provide a warrant & the hospital is not protecting the patient. Please help! @AiJusticeNow pic.twitter.com/Qp4fN5tmmA

— Anmaar Javed Habib (@ajhabibinator) October 13, 2019