Patrulla Fronteriza en medio de una crisis: “La gente nos odia”

Las tareas de la Patrulla Fronteriza cambiaron significativamente con la llegada de Trump a la presidencia.

“La diferencia entre hacer el trabajo ahora y cuando comencé es como la noche y el día. Ahora es trabajo humanitario”, dijo un agente.

En el último año han muerto diez inmigrantes bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza.

Los tiempos han cambiado para los agentes de la Patrulla Fronteriza. En algunos años pasaron de ser una agencia de ‘bajo perfil’ a ser ejecutores de las duras políticas de inmigración del gobierno de Donald Trump.

La hostilidad se ha vuelto parte de su cotidianidad. Hostilidad de los agentes contra los inmigrantes. Hostilidad de la comunidad contra los agentes. En general, de todos, de quienes están a favor o en contra de cómo se maneja la situación migratoria en la frontera.

En un principio, el trabajo de un agente de la Patrulla Fronteriza se basaba en observar y esperar en medio del desierto. Un trabajo solitario, que se ponía interesante cuando aparecía algún contrabandista o narcotraficante al que atrapar. Sin embargo, cuando Trump llegó a la presidencia sus funciones cambiaron.

Las políticas de inmigración más estrictas dieron a la agencia la tarea de detener a miles de inmigrantes que huyen de la violencia o la pobreza extrema en sus países y tratan de entrar a Estados Unidos.

Cambio de presidente, nuevas tareas

“Haber pasado de donde la gente no sabía mucho sobre nosotros a donde la gente nos odia activamente, es difícil”, dijo Chris Harris, agente durante 21 años que renunció en junio de 2018, en una entrevista a The New York Times.

“La diferencia entre hacer el trabajo ahora y cuando comencé es como la noche y el día. Antes, era una descarga de adrenalina cuando atrapabas a personas con drogas. Estabas haciendo más cosas de policía. Ahora es trabajo humanitario”, dijo el agente de California Eduardo Jacobo al medio.