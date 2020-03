Patrulla fronteriza coronavirus agente. El Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC) en Laredo, Texas, EE.UU. confirmó este jueves que un supervisor de la unidad canina K9 de la corporación en el Sector de Laredo dio positivo al contagio de coronavirus (Covid-19). Este sería el primer caso confirmado de un agente de la Patrulla Fronteriza infectado con el nuevo coronavirus… ¿los inmigrantes podrían estar en riesgo?

A través de un mensaje en Facebook, Héctor Garza, presidente del Sector de Laredo del NBPC, dijo que el agente ya se encuentra en cuarentena.

Previamente el sindicato había informado a sus oficiales que la esposa del agente en cuestión había dado positivo al contagio de Covid-19 al principio de esta semana.

El agente supervisor de la patrulla fronteriza llevó a cabo un entrenamiento con otros oficiales el pasado 23 de marzo en la Estación del Norte en Laredo, donde tuvo contacto cercano con un “cuantioso número” de agentes de la unidad canina y posiblemente otros agentes que trabajan en esa estación. Sin embargo no se ha mencionado a los inmigrantes con los que también podría haber tenido contacto y podrían estar en riesgo.

La cadena CNN reporta que por lo menos 15 agentes han sido enviados a sus hogares como medida preventiva.

A todos los agentes que tuvieron contacto “directo o indirecto” con el supervisor se les otorgará permiso para permanecer en sus hogar mientras permanecen en cuarentena.

Por su parte, en declaraciones enviadas a EFE, la Oficina de Adunas y Protección Fronteriza (CBP) dijo que la máxima prioridad de la agencia es garantizar la salud y la seguridad del pueblo estadounidense y de su fuerza laboral.

“CBP ha emitido una guía para todos nuestros empleados que describe el uso integral actual del equipo de protección personal. Estamos tomando todas las precauciones para mantener nuestra fuerza de trabajo segura”, finalizó la agencia.

Recientemente se anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha transportado a 51 inmigrantes indocumentados de un centro de detención de “alto riesgo” de contagio por coronavirus del estado de Washington a otras instalaciones del país, a pesar del confinamiento decretado en ese territorio, denunció este miércoles la organización La Resistencia.

La agrupación con sede en Tacoma (Washington) advirtió en un comunicado que las autoridades migratorias también han deportado a inmigrantes a sus países por presentar algunos síntomas de Covid-19.

“Con el estado de infección de estos detenidos desconocido y posiblemente positivo para el virus, el ICE subió a las 51 personas en un vuelo en el aeropuerto de Yakim, utilizando autobuses y aviones, cada uno por largos períodos de tiempo. El ICE ha dispersado a más de 80 personas detenidas ahí solo en las últimas dos semanas a otros estados y posiblemente a otros países”, lamentó.

De hecho, los activistas explicaron que el ICE ha deportado a varias personas con síntomas leves a Guatemala y Honduras en las últimas semanas.

Esta denuncia llega días después de que la Asociación Americana para las Libertades (ACLU) y el Proyecto de Derechos de los inmigrantes del Noroeste (NWIPR) entablase una demanda al ICE y pidiese que libere de ese centro de detención a los indocumentados de “alto riesgo” ante el coronavirus en EE.UU.

“El ICE tiene la responsabilidad de proteger la seguridad de todos los que están bajo detención migratoria y debe liberar de inmediato a los detenidos que han sido identificados por el Gobierno federal como de mayor riesgo debido a la epidemia antes de que sea demasiado tarde”, dijo en un comunicado Matt Adams, director legal de NWIRP.

First Illegal Immigrant Detained By ICE Tests Positive For Coronavirus At New Jersey Jail – https://t.co/cAoLVamiNq pic.twitter.com/QDlbyEfMMI

— Breaking911 (@Breaking911) March 25, 2020